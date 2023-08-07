Бывший российский топ-чиновник успешно воюет в ВСУ: получил награду от Залужного (фото)

В сети Волобуева поздравили с наградой

Бывший топ-менеджер российской компании "Газпромбанк" Игорь Волобуев, который на момент начала полномасштабного вторжения в Украину проживал в россии, получил награду от Валерия Залужного.

Фото нагрудного знака "Золотой крест" он опубликовал на своей странице в Фейсбук с подписью "Служу украинскому народу". С весны 2022 года Волобуев защищает Украину в рядах легиона "Свобода россии".

Известно, что награду "Золотой крест" вручают военным рядового и сержантского состава за успешное выполнение боевых задач. Она относится к знакам отличия главнокомандующего ВСУ. Награда датирована 27 июля текущего года, но фото ее опубликовано в сети только сегодня.

До апреля 2022 года Игорь Волобуев занимал должность вице-президента "Газпромбанка", но после решил поддержать Украину и выехал из россии. Родом бывший топ-менеджер путинского банка из Ахтырки Сумской области, там же проживал его отец на период вторжения россиян.

Свое возвращение в Украину он прокомментировал тем, что хочет "покаяться и отмыться" от российского прошлого. С весны 2022 года Игорь Волобуев защищает Украину в составе легиона "Свобода россии".

"По национальности я украинец… Я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит — это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы. Хотел вернуться еще в 2004 году, но не смог этого сделать по семейным обстоятельствам", — сказал он в комментарии The Insider весной прошлого года.

В комментариях украинцы поздравили бывшего российского топ-менеджера с наградой.

Несколько месяцев назад Игорь Волобуев дал интервью Сергею Иванову в котором рассказал о своем возвращении в Украину и о том, с какими проблемами столкнулся дома. Он раскритиковал российскую армию и общество в целом, а также поделился боевым опытом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский получил два чеченских ордена от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании. Награды лично передал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.