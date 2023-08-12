Могут ли военнообязанного отправить в армию без прохождения врачебной комиссии: адвокат дала ответ

От решения комиссии зависит все

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а потому военнообязанных украинцев продолжают забирать в ряды ВСУ. Однако перед этим им надо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК)

Как рассказала ТСН адвокат Марина Бекало, именно от заключения ВВК зависит то, заберут ли военнообязанного в армию или нет.

"Пока ВВК не признает гражданина пригодным к военной службе по состоянию здоровья, призвать его на военную службу во время мобилизации ТЦК и СП не имеет оснований", — говорит она.

Адвокат отмечает, что без прохождения комиссии военнообязанного также не могут обвинить в уклонении от воинской службы, поскольку для этого необходимо иметь вывод о его пригодности к службе и документально подтвержденный факт его неприбытия в ТЦК по повестке об отправлении на военную службу.

При этом речь идет только об ответственности по уголовной статье 336, но от административной ответственности и возможного штрафа за неявку по повестке это не освобождает.

Напомним, ранее мы писали о том, в Украине изменились некоторые правила мобилизации.

Также мы сообщали о том, кому из украинцев не придет повестка в августе.