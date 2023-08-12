"Он сказал, что будет ждать сколько нужно, но я выбрала войну": снайпер ССО поделилась своей грустной историей любви

Пара не смогла быть вместе

Из-за российского вторжения в Украину многие молодые люди посвятили свои жизни войне, но несмотря на это они продолжают оставаться людьми со своими чувствами и переживаниями.

Своей грустной историей любви поделилась боец Сил специальных операций Юлия Воборникова-Головко.

"Это было давно. Года спустя два с начала войны. Я была свободна, не замужем, еще не имела на морде морщин, а на попе целлюлита. Зато имела крайне выраженную врожденную еб**утость, которая крайне ко мне притягивала бездомных котят, старые книги из мариупольской барахолки, неприятности с ментами, и некоторых неженатых офицеров "службы божьей".

Вот один из таких и положил на меня глазом в те незабываемые времена.

Сказать что он был красивым, то ничего не сказать. О таком мой боевой товарищ и командир группы ССО Серега сказал бы коротко: "красив как весна". И ухаживать умел падлюка как никто. Но не за мной. Я было созданием упрямым, и демонстративно его при встречах игнорировало и презирало, а иногда бывало так его троллило, что можно было бы и обидеться. Он тоже не отставал. То на блоке мне задержание устроит, чтобы потом в конце выдать кофе с шоколадом, то привезет ночью котенка больного, и взывает "лечи, ты же умеешь". А сам в это время демонстративно теряет сознание когда я то котенка уколами отвладаю.

И это тот чувак, на счету которого уже тогда находился не один десяток орков.

Когда я шарилась на нулях, он приезжал и шастал со мной за компанию, постоянно говоря что приехал потому, что надо же кому-то понести мою винтовку, потому что я так мало и чахлая, что сама с ней не дойду на позицию.

Я тоже не отставала: его телефон фигурировал на ОЛХе в качестве отдам породистых чихуа-хуа бесплатно, на его машине были наклейки "ублюдок, я от тебя беременна", анкета с его мордой предлагала экспорт услуги и ремонт кранов на дому.

И это еще очень малый список того, как мы портили жизнь друг другу.

В какой-то день я решила слинять на пару дней в город и отдохнуть. По форме, чумаза как тот бездомный котенок, с непреодолимым желанием сожрать шаурму у Мариупольского драмтеатра.

Там он меня и нашел. Сказал что от меня в ста км пахнет войной, и что я выгляжу как призрак коммунизма. На что был послан ко всем чертям, со словами что мне пох, и замуж за него я не собираюсь.

И вот тут что-то пошло не так. Меня скрутили в охапку вместе с шаурмой, и посадили в машину, дверь заблокировали.

Я сказала, что сейчас прострелю колено, при чем ему, но не сработало.

Так же легко в охапке меня затаранили в квартиру на четвертый этаж. Дверь закрыла.

Матерясь и угрожая ему всеми карами небесными, я получила полотенце и была отправлена в душ, смывать с себя дух войны так сказать.

Выползла я уже немного спокойнее, и задала самые главные вопросы в армии: "Зачем? И на**я?"

Мне резонно ответили, что на счет жениться на мне я прое**ла вспышку, и этот вопрос уже решен. С войны я уйду. Жить будем в Киеве. Детей родим в будущем году.

И вообще, он что зря столько времени за мной волочился, пора уже и часть знать.

Но как я уже сказала, создание тебе было упрямое, и не на шутку еб**утое.

Где цветы? Где конхветно-букетный период? Где курва походы в кино/театр/парк (нужное подчеркнуть). Чтобы меня, воина, цветочек, снайпера, взяли вот так и поставили перед фактом????!!!! Вот уж нет!!!

И пофиг что он мне нравится так, что иногда прибить его хочу. И что жить без него уныло и кошки на душе царапают как мой Василий свой лоток по ночам. Нет!!! Да не будет!!! Завоюй сначала, а потом планы свои там какие-то мне озвучивай.

Я прикинула обстановку. Бежать некуда. Двери две. Железные. С ключа закрыты.

Понимаю, если я останусь с ним здесь и сейчас, то уже через неделю в его квартире в Киеве буду новые шторы цеплять, с блаженной улыбкой влюбленной идиотки.

Мозг пытался совершить план побега.

А он понимал хорошо, что делает сейчас мой мозг, и нагло заявил: не уйдешь. А сам после этого ушел в душ.

Я от безнадеги вышла на балкон и закурила сигарету.

Внизу тусовали на скамейке бабушки и во все привычные голоса, обсуждали ремонт крыши и установку новых сливных труб.

Я повернула взгляд в сторону и увидела свое спасение. Труба. Новая, качественно вваренная в стену дома. И прямо рядом. И балкон без стекла.

Не знаю что тебе мной управляло, видимо мои тараканы в голове завернули две вместе с моими внутренними демонами. Я быстро оделась. Закинула на плечи рюкзачок, и моля всех богов, чтобы та труба не отпала, начала по ней сползать. Нет, не спускаться так как это делает спецназ, этому я научилась уже позже. И не так как в кино.

Нет, я это курва делала медленно, было гайки как страшно. Мой мозг рисовал картины травм от падения. А потом момент нашей возможной с ним будущей жизни, аж до поступления внуков в университет. Мозги безжалостно издали вердикт: Дура. Сердце кричало: что ж ты делаешь курво, вернись к нему. И только упорно-е**нутый характер говорил: Красава.

Когда я доползла до первого этажа местные стрекозы уже молчали, и смотрели на меня как папуасы на дирижабль. А я бабкам выдаю: не нервничайте уважаемые, то у нас обучение, антитеррор.

Сказав это, драпнула со всех ног. До ближайшего такси. А дальше назад, на ноль.

А на его тумбочке одиноко осталась лежать, моя недоеденная шаурма.

Он звонил по телефону, я не брала трубку. Он писал, называл упрямым ребенком. Говорил, что перевелся окончательно в Киев служить и заберет меня с собой.

Я выбрала войну. Слишком много я тебе уже отдала, чтобы вот так просто уйти. Знала что это только затишье, и еще будут пролиты реки крови.

Он тогда исчез на два года. Потом появился снова, и просто спросил, навоевалась ли я, потому что ему нужно помочь поменять в квартире шторы, и без меня никак…

А у меня тогда уже была другая жизнь.

Подразделение ССО в которое я с такими жертвами прошла отбор. Своя банда, стая, война и собратья.

Война очень сокращает время. Ты проживаешь в душе год через пять. Ты учишься ценить моменты, потому что завтра может и не наступить.

Он сказал, что будет ждать сколько нужно.

Красивый, умный, смелый. Он почему-то любил меня – е**нутое упрямое создание.

Он погиб весной 2022 года.

Иногда, очень редко, на одно из кладбищ приходит создание в форме с шевроном ССО, с глазами в которых почти не осталось е**утости, стоит у могилы, и рассказывает историю альтернативного будущего, с розовыми шторами, детьми, котятами, аж до поступления внуков в университет …"