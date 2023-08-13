Минус два склада БК и не только: ночь у оккупантов в Олешках была громкой (видео)

Помимо боеприпасов россияне могли лишиться и техники

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области ночь на 13 августа была громкой. После прицельного удара ВСУ враг лишился двух складов боеприпасов.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он опубликовал видео мощной детонации вражеского БК.

Так, в ночь на 13 августа в Олешках прогремели два мощны взрыва — первый в 23:30, а второй в 01:30. Помимо уничтоженного БК пострадал и личный состав оккупантов.

"Во временно оккупированных Олешках за полночи уничтожено 2 склада из БК, а также есть попадания по скоплению оккупантов", – написал Владислав Назаров.

На кадрах, снятых в ночное время, видно мерцающее свечение – взрыв и детонация складов БК. По информации мониторинговых каналов, в месте попадания находилось большое количество боекомплекта и техника россиян.

Стоит отметить, что в районе Олешек взрывы звучали и днем 12 августа. По предварительной информации, "прилетело" по военной базе россиян. Отметим, что Олешки находятся примерно в 20 км от Херсона на левом берегу Днепра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ на фронте уничтожили редкую машину россиян. БМПТ "Терминатор" был подорван на одном из направлений на фронте.