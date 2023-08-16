Дочки-двойняшки остались без отца: в Ровно простились с младшим лейтенантом, который освобождал Урожайное

Погибшему воину было всего 30 лет

В районе поселка Урожайное Донецкой области, который 16 августа освободили ВСУ, оборвалась жизнь украинского военного, младшего лейтенанта Александра Балашова.

Об этом сообщили на странице Ровенского городского совета в Facebook.

"Ровно провело в последний путь еще одного Героя. Александр Балашов, квасиловчанин, выпускник Острожской академии, решил не прятаться от защиты Родины, смело взял в руки оружие, чтобы выгонять врага с нашей земли", — говорится в сообщении.

Трагедия случилась 10 августа в районе населенного пункта Урожайное Донецкой области. В среду, 16 августа, в городе Ровно состоялось прощание с погибшим воином.

"Война забирает лучших, забирает тех, кто так много всего должен был успеть…", — подчеркнули в мэрии.

В то же время секретарь Ровенского городского совета Виктор Шакирзян написал на своей странице в Facebook, что у Александра дома остались две дочки-двойняшки Дарина и Злата, а также его любимая супруга.

"Александр Балашов, любящий отец двух замечательных дочерей Даринки и Златы, не сомневался ни минуты, не пытался избежать вызова на службу, он мужественно взял в руки оружие и стал в ряды мужественных защитников страны", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб 43-летний отец четверых детей Вячеслав Аноприенко. Мужчину отказывались брать на службу из-за детей, однако он пошел воевать добровольцем.