Остались два маленьких сына: семья погибшего военнослужащего просит присвоить ему звание Героя Украины
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Военнослужащему было всего лишь 40 лет
Семья погибшего украинского военнослужащего Евгения Гербина, который принимал активное участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, создала петицию №198114 о присвоении ему посмертно звания Героя Украины.
Корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову удалось поговорить с семьей погибшего и сделать несколько снимков с кладбища, на котором он похоронен.
40-летний Евгений Гербин, уроженец села Купьеваха (Харьковская область), был мобилизирован 12 августа 2022 года, после чего воевал на передовой в Луганской и Донецкой областях.
"Его собратья отмечали, что он был настоящим воином, человеком слова, человеком мужества, образцом несокрушимости и крепости духа. Верный военной присяге, проявил стойкость и мужество. Дважды получал ранения и всегда возвращался в ряды защитников", — говорится в сообщении.
Погиб украинский защитник 12 июня 2023 года во время боев возле Яковлевки, что неподалеку от Бахмута.
У него остались жена, двое детей (2 и 5 лет), родители и двое братьев.
Как сообщалось ранее, в тяжелых боях за Украину погиб воин родом из Донецка Андрей Онишко с позывным "Викинг". Прощание с ним состоялось в четверг, 17 августа, в городе Львов.