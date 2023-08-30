Погиб в 21: смелому аэроразведчику предлагают присвоить звание Героя Украины

Героизм молодого защитника в марте 2022 года уже отметил наградой, также посмертно

Среди украинских героев, отдавших жизнь за Родину, немало и совсем юных ребят. Среди них и Денис Кравчук из Житомирской области. Парень погиб, когда ему было всего 21 год. Денис служил водителем-электриком стартового отделения 2-го взвода беспилотных авиационных комплексов РБАК 54 ОРБ им. Николая Тиши, то есть был аэроразведчиком.

На сайте президента Украины опубликовали петицию с призывом присвоить молодому воину звание Героя Украины посмертно. Денис избрал защиту Родины после вторжения 24 февраля добровольно – сам появился за повесткой. Его мать пишет, что Денис сказал: "Все мои ребята уже там и я тоже ухожу".

За плечами юноши уже была срочная служба, которую он закончил всего за несколько месяцев до вторжения – в декабре 2021 года. Своей новой военной профессией — разведкой дрона овладел быстро. Его обязанностью было корректировать артиллерию. В марте 2022 участвовал в боях под Черниговом. Мать вспоминает, что побратимы называли Дениса "глазами Черниговщины".

Денис Кравчук закончил срочную службу незадолго до вторжения

Затем перемещение на восток Украины. Последнюю задачу парень выполнял 10 июня 2022 года. Расчет уничтожил минометный расчет, расчет АГС и группу пехоты врага, а Денис производил разведку. После возвращения на позиции в Покровское Бахмутского района Донецкой области оккупанты нанесли по нему и побратимам артиллерийский удар.

Денис пять дней сражался за жизнь и 15 июня его сердце остановилось. До своего дня рождения парень не дожил несколько месяцев. За героизм за освобождение Черниговщины награда нашла героя только после смерти — 13 июля. Сейчас мать Дениса собирает подписи под петицией к президенту: "Денис сознательно, без колебаний, по зову сердца пошел на войну, имея огромную мотивацию защищать нашу страну от сокрушительного агрессора, бороться за мирное небо над нашими с вами головами, не представляя, какую дорогую цену за это заплатит».

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели украинского защитника из Чугуева на Харьковщине. Он был убит оккупантами во время увольнения Работино в Запорожской области всего через несколько дней после вручения медали.