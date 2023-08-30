Погиб в 21: смелому аэроразведчику предлагают присвоить звание Героя Украины
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Героизм молодого защитника в марте 2022 года уже отметил наградой, также посмертно
Среди украинских героев, отдавших жизнь за Родину, немало и совсем юных ребят. Среди них и Денис Кравчук из Житомирской области. Парень погиб, когда ему было всего 21 год. Денис служил водителем-электриком стартового отделения 2-го взвода беспилотных авиационных комплексов РБАК 54 ОРБ им. Николая Тиши, то есть был аэроразведчиком.
На сайте президента Украины опубликовали петицию с призывом присвоить молодому воину звание Героя Украины посмертно. Денис избрал защиту Родины после вторжения 24 февраля добровольно – сам появился за повесткой. Его мать пишет, что Денис сказал: "Все мои ребята уже там и я тоже ухожу".
За плечами юноши уже была срочная служба, которую он закончил всего за несколько месяцев до вторжения – в декабре 2021 года. Своей новой военной профессией — разведкой дрона овладел быстро. Его обязанностью было корректировать артиллерию. В марте 2022 участвовал в боях под Черниговом. Мать вспоминает, что побратимы называли Дениса "глазами Черниговщины".
Затем перемещение на восток Украины. Последнюю задачу парень выполнял 10 июня 2022 года. Расчет уничтожил минометный расчет, расчет АГС и группу пехоты врага, а Денис производил разведку. После возвращения на позиции в Покровское Бахмутского района Донецкой области оккупанты нанесли по нему и побратимам артиллерийский удар.
Денис пять дней сражался за жизнь и 15 июня его сердце остановилось. До своего дня рождения парень не дожил несколько месяцев. За героизм за освобождение Черниговщины награда нашла героя только после смерти — 13 июля. Сейчас мать Дениса собирает подписи под петицией к президенту: "Денис сознательно, без колебаний, по зову сердца пошел на войну, имея огромную мотивацию защищать нашу страну от сокрушительного агрессора, бороться за мирное небо над нашими с вами головами, не представляя, какую дорогую цену за это заплатит».
Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели украинского защитника из Чугуева на Харьковщине. Он был убит оккупантами во время увольнения Работино в Запорожской области всего через несколько дней после вручения медали.