"Помогает работать и спасает жизнь": журналисты собирают средства на авто для пресс-группы на Бахмутском направлении

НСЖУ призывает людей приобщиться к покупке внедорожника

Журналистские материалы из зоны, приближенной к боевым действиям, и уникальные фотографии с российско-украинской войны, которые стали достоянием мировых медиа, – это в значительной степени заслуга пресс-офицеров Сил обороны Украины. Именно они заботятся о доступе журналистов на передовые позиции и об их безопасности. Важную роль тут играет фронтовой автомобиль.

Национальный союз журналистов Украины, стремясь улучшить условия работы журналистов на фронте, объявил сбор средств на автомобиль для пресс-группы оперативно-тактической группировки "Соледар" ВСУ.

– Только у нас на направлении Бахмут—Горловка ежедневно работает от 3 до 4 десятков журналистских групп – это около сотни медийщиков, – рассказывает руководитель пресс-группы Влад Волошин. – Большинство из них – представители иностранных медиа: информационных агентств, известных мировых телеканалов, изданий. У каждой группы задачи разные. Но, как правило, группа приезжает на неделю или десять дней, чтобы за это время посетить около пяти подразделений. Чтобы сопроводить каждую группу, мне нужно 4-5 часов работы.

Съемки на передовой – это очень опасно. Нередки ранения, а то и гибель журналистов.

– Журналистская работа на передовой – очень опасна, как бы вы ни соблюдали меры безопасности и "условия безопасного пребывания". Это война… – подчеркивает Влад Волошин. – И, конечно, без правильно подобранного транспорта здесь – никак. Автомобиль на войне не только помогает журналистам работать, но и спасает жизнь. Без мощного внедорожника, "боевой машины" — ни добраться до нужных позиций, ни срочно выехать из-под обстрела. Чтобы вы понимали, когда по дороге прошла бронированная техника, дороги уже нет. Кроме того, пути сообщения постоянно обстреливаются, и здесь везде воронки. Вблизи фронта – сплошное бездорожье. Я уже не говорю, что враг целенаправленно обстреливает транспорт, в том числе гражданский, который движется по дорогам. Как результат – машина здесь живет очень мало…

Автомобиль здесь живет очень мало. Фото с Facebook пресс-офицера Влада Волошина

Влад Волошин рассказывает, что некоторые крупные информационные агентства присылают журналистов на бронированных внедорожниках, но такие машины держатся недолго. А медийщики приезжают на обычных легковушках, а то и вообще без автомобилей, и перевозить таких журналистов должна военная пресс-группа.

Украинский гражданский военный журналист, исполнительный директор Академии Украинской Прессы Андрей Коваленко отмечает, что общественная поддержка пресс-офицеров, помощь в приобретении автомобилей очень важна.

– Во-первых, правильно подобранный внедорожник – это вопрос безопасности, – говорит журналист. – Во-вторых, это поддержка работы пресс-офицеров, которая чрезвычайно важна для гражданских журналистов. Пресс-офицер не только обладает полномочиями сопровождать журналистов в "желтой" прифронтовой зоне, но и хорошо ориентируется на местности, оперативно получает информацию о том, где относительно безопасно, а где нет. Журналисты не могут ориентироваться на собственную информацию по этому поводу, поскольку ситуация меняется ежеминутно. Так что работа в горячих точках без пресс-офицеров – совершенно невозможна. Ну и, в-третьих, журналисты, передвигающиеся по фронтовым дорогам на собственных автомобилях, очень быстро их теряют или должны ремонтировать – это существенно тормозит их работу.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко обращается к коллегам с призывом поддержать пресс-группу опытного пресс-офицера, полковника Влада Волошина приобретением для нее автомобиля-внедорожника, поскольку сейчас это подразделение осталось без собственного средства передвижения.

– Работа гражданских журналистов на передовой во многом зависит от пресс-офицеров, и сейчас есть необходимость поддержать их приобретением внедорожника, – говорит глава НСЖУ. – Журналисты важны! Вместе к Победе!

НСЖУ призывает присоединяться к сбору, чтобы уже вскоре можно было передать автомобиль для пресс-группы группировки "Соледар" в Донецкую область.

Цель – 240 тыс. грн.

Сбор проводится вместе с БФ "Украинская душа".

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