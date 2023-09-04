На Netflix вышла документалка, в которой "похоронили" известного воина: боец уже отреагировал
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Создатели сериала уже связались с военным
Создатели польского документального сериала "Матери войны" (Matki Wojny), который вышел на популярной стриминговой платформе Netflix, "похоронили" известного украинского военного и поэта Павла Вышебабу.
На это обратил внимание сам боец, который высказал свое недоумение в социальной сети Facebook и отметил, что Netflix еще не успел его поприветствовать, как уже попрощался.
Вышебаба отметил, что новый сериал получился "не совсем документальным", поскольку завершается рассказом о нем и сообщением о том, что он погиб под Северодонецком.
"Эмоциональная кульминация сериала удивила моих читателей, которые и написали мне. Польские создатели со мной ничего не согласовывали, я могу понять – они думали что я уже того. Почему, не знаю", — сообщил военнослужащий.
При этом Вышебаба добавил, что концовка сериала получилась действительно драматической, но только он жив и продолжает служить в 68 бригаде.
Позже боец сообщил, что создатели сериала связались с ним, пообещали исправить финальный эпизод и по возможности поддержать его подразделение.
В свою очередь пользователи сети посоветовали поэту подать в суд на компанию, чтобы возместить моральную компенсацию, а другие пошутили, что стоит требовать съемки сиквела с названием "Вышебаба — возвращение".
Павел Вышебаба — известный военнослужащий, поэт и экоактивист. Служит в 68 ОЕБр связистом и периодически дает выступления с целью сбора денег на ВСУ.
Как сообщалось ранее, мэр города Долина Ивано-Франковской области Иван Дырив разрешил подписчикам себя оскорблять, но только если те сначала скинут 100 гривен на нужды ВСУ.