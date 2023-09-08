Повестку могут вручить второй раз: в каких случаях такое происходит

На повестке должно быть написано, для чего она выдана — прохождение ВЛК, явка в ТЦК и т.п.

Мобилизация в Украине после российского вторжения не прекращалась ни на день. Часть мужчин уже получили повестки, но их не мобилизовали. В ТЦК вызвали сверить данные.

Повестки в Украине могут быть вручены повторно, напоминает ТСН. Это происходит в нескольких случаях, в частности для того, чтобы проверить учетные данные. Также повестка вручается, если человек не явился получив первую.

Если человек имеет отсрочку по разным причинам, например, обучение или состояние здоровья, может вручаться повестка для проверки причин такой отсрочки. Аналогичная ситуация с бронированием, ведь оно действует всего полгода или пока есть соответствующие основания. Повторная повестка может быть вручена для проверки этой информации.

Также следует напомнить, что заключение военно-врачебной комиссии действует только год. Поэтому, если мобилизованный военнообязанный прошел ВЛК более года назад, ему могут вручить повторную повестку на прохождение медицинского обследования.

"Телеграф" рассказывал, что в Украине осенью происходят определенные изменения в мобилизационном процессе и в военном учете, в частности, с 1 октября на учет должны начать становиться женщины медицинских и фармацевтических специальностей.