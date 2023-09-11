Зеленский "выдал" тайну разведчика: погиб Герой Украины, освобождавший Херсонщину от оккупантов
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Мужчина ничего не рассказывал о своих ранениях, чтобы родные лишний раз не волновались
В Полтаве 11 сентября в последний путь проводили Героя Украины, командира группы "Браво" 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, старшего сержанта Андрея Орлова с позывным "Сармат", погибшего на Херсонщине. Сайт "Телеграф" рассказывает, каким был боец на войне и каким его запомнили родные.
По информации пресс-секретаря Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Романа Истомина, 6 сентября при выполнении задач разведки вблизи села Одрадокаменка Херсонской области 39-летний воин получил ранение, в результате которого в тот же день скончался в Бериславской больнице.
Каску и броник после АТО держал дома
Все, кто знал Андрея, говорят, что это был чрезвычайно положительный и энергичный человек с безумным драйвом. Да еще и красавец с внешностью голливудской звезды.
После окончания Полтавского педагогического университета 2007 года Андрей Орлов долгое время работал в международных компаниях, был специалистом по обучению персонала Metro Cash & Carry и менеджером проекта "Nestlé Украина" в Киеве.
"Он был очень образованным, интеллектуальным человеком, очень развитым. Очень умный, очень ответственный, с отличным чувством юмора. Еще со школьных и студенческих времен был участником команды КВН. Я всегда гордилась своим сыном", — рассказала "Суспільному" мама погибшего Елена Орлова, работающая в Полтавском областном госпитале для ветеранов войны.
По словам Елены Евгеньевны, ее сын имел "белый билет" и был лишь частично годным к службе в военное время. Но уже в марте 2014 подал документы для отправки в зону АТО. Свое решение стать в защиту Украины объяснил семье тем, что у него обострилось чувство справедливости и что он мечтает жить в европейском государстве.
Через полгода был зачислен в состав батальона специального назначения Нацгвардии "Донбасс", в котором прослужил два года. Окончив школу снайперов, выполнял обязанности заместителя командира взвода. Имел награды Нацгвардии.
"Когда все упорядочилось, мы оставались на своих позициях, противник — на своих, мне жена сказала: или я, или война. И я подумал-подумал и вернулся домой. Но моя каска, мой броник, моя снаряга — все осталось, потому что было четко понятно, что все это не закончится. После аннексии Крыма, после войны на Донбассе это так не закончится. Когда-то оно будет…" — рассказывал в интервью "5 каналу" Андрей Орлов.
Полномасштабное вторжение застало Андрея Орлова в Багдаде (Ираке), где он работал в европейской охранной фирме. Муж досрочно расторг контракт и уже в марте снова влился в ряды защитников родной земли.
"24 февраля вечером сын позвонил и сказал, что возвращается. Я его просила: "Сынок, здесь, смотри, какие очереди в военкоматы стоят. Здесь хватит добровольцев без тебя", — рассказывает Елена Орлова. — А он говорит: "Мама, их пока научат, а я уже умею". И жена его просила не возвращаться. А он на своем стоял: "Нет, я должен быть там!"
Андрей имел и личную мотивацию: не хотел, чтобы его 15-летний сын, когда подрастет, брал оружие и шел воевать. А одним из его личных желаний было выйти на российскую границу и пройти еще километров 20 вглубь, все зачистить и превратить в "серую" зону.
Двигаться дальше и нести Украину
Подразделение Орлова воевало преимущественно на Херсонском направлении. Мужчина о своих буднях ничего не рассказывал, чтобы родные лишний раз не волновались.
"Он у меня из тех, у кого всегда "все хорошо". Я о его первом ранении узнала от президента, во время награждения сына званием Героя Украины, — вспоминает мама. — А о втором — увидев свежий шрам на шее. Он тогда приехал домой после лечения, до того мы общались по телефону, и Андрей ни словом не обмолвился, что находится в госпитале. Вообще, сын и про 2014 год рассказывал уже после демобилизации, и то немного. Говорил только, что "та" война и сегодняшняя — это разные войны. И по интенсивности, и по тому, как ведутся бои, какое оружие с той и с нашей стороны".
В сентябре 2022 года в составе разведывательной группы Андрей Орлов удачно привел артиллерию и авиации на скопление сил врага у села Малая Сейдеминуха Бериславского района Херсонской области. Тогда была уничтожена техника и личный состав врага. Разведывательная группа также вела бой с превосходящими силами противника. В результате враг отступил.
В том бою "Сармат" получил осколочное ранение в шею. Выздоровев, вернулся на передовую и уже 10 ноября в составе разведывательного отряда участвовал в освобождении Снегиревки Херсонской области, оккупированной с начала полномасштабной войны. Именно он поднял флаг Украины над зданием районной администрации.
А в январе этого года Андрей Орлов выполнил эту почетную миссию на Потемкинском острове между правым и левым берегами Херсонщины.
"Мы понимали, что можем проводить операции, — рассказывал Андрей "5 каналу". — Вопрос в том, что мы их уничтожим, не стоит. Вопрос: когда? То есть мы их уничтожим в любом случае. Мы идем, наступаем, давим… Мы с самого начала разбивали их логистику, мы их выдавливали, были несколько попыток наступления, и мы пытались прорвать их позиции и закончить наступление у берегов Днепра. Так с каждой попыткой мы отбивали километров 10 нашей территории. И я не говорю о маленьких выступах, это вся линия фронта сдвигалась ближе к Днепру.
Да, мы теряли ребят, это было тяжело. Оккупанты защищались, а силы, которые наступают, всегда теряют больше. Но правильно спланированные действия, правильные точечные удары высокоточными боеприпасами — благодарны нашим партнерам за HIMARS, смартбоеприпасы, Excalibur, — они делали свою работу так, как нужно. Вооруженные Силы Украины войдут в историю. Потому что у нас не так много боеприпасов, но мы работали точечно и точно", – объяснял боец.
Вспоминал, как в Снегиревке их радостно встречали местные жители, проведшие в оккупации долгие восемь месяцев:
"Бегут на нас с флагами. Вывешивают на заборах флаги. Где они восемь месяцев их прятали? И вот фраза "Мы вас так ждали" — это самая распространенная фраза. Сложнее всего было нам встать и пойти дальше. Нам же надо двигаться дальше. Нести Украину в села! А они говорят: "Нет-нет! Мы должны вас накормить". — "Я эти закрутки прятала от тех п#дарасов, вас ждала". Мы говорим, что нам не нужно. Нам нужно идти дальше. А они: "Нет-нет-нет!"
Час – и уже стоит казанок с борщом. Огурцы, сало. Все что-то тянут. Они хотят нас накормить, показать, как они благодарны. И в следующем селе мы остаемся на ночлег и они говорят: "Вот дома, живите, где хотите. Вот кровати для вас, вы же свои, и мы будем вам помогать. Мы же так натерпелись. Ночами не спали". Ведь когда м#скали были на ротации, они не знали, кто уедет, а кто заедет. И каждая ротация – это обыски, подвал. Мужчины, а особенно проукраинские, натерпелись сильно", – рассказывал Андрей Орлов.
Давить и уничтожать оккупантов
В освобожденном Херсоне, по воспоминаниям друзей, "Сармат" нашел памятный знак, установленный в честь побратима — командира взвода снайперов батальона "Донбасс" Дениса Лошкарева, погибшего в 2018 году от пули снайпера. Мемориальная доска оказалась замаранной оккупантами. Однако Андрей растворителем отмыл ее от скверны.
За освобождение Правобережья Херсонщины разведчик получил звание Героя Украины. "За проявленную чрезвычайную храбрость и результативность в боях", — обнародовал президент указ в видеообращении 14 ноября 2022 года. Тогда же и выдал "тайну" разведчика о ранениях.
"Сармат" стал первым военным, получившим звание Героя за освобождение Херсонщины. Но всегда отмечал, что это общая заслуга всех бойцов.
"Андрей прислал мне фото награждения и удостоверения Героя Украины. Я не могу передать, как я этим гордилась. Гордость была невероятная. И радость была. Мне хотелось кричать, чтобы все знали, что мой сын ― Герой Украины", — говорит Елена Евгеньевна.
Накануне последнего боевого задания "Сармат" позвонил по телефону сыну, с которым у него были очень доверительные отношения. "Меня пару дней не будет на связи. У нас небольшая операция. Не думаю, что это будет что-то сложное", — сообщил.
По прогнозу "Сармата", к концу лета следующего года должно все закончиться. Поскольку будут действовать санкции, россияне будут ощущать нехватку ракет. Появилась информация, что у них возникнут трудности с получением ракет и "мопедов" (дронов Shahed. — Ред .) из Ирана, и ситуация будет складываться в нашу пользу. "И мы этим воспользуемся. И мы будем их давить и уничтожать. И ни одного кусочка земли им не оставим", — уверен Андрей.
С этой уверенностью он и погиб в бою как настоящий воин. Известно, что при выполнении боевой задачи произошло прямое столкновение украинской ДРГ с врагом. Андрей Орлов скончался в больнице в результате множественных ранений. Его заместитель с позывным "Крава", с которым они находились вместе на задании, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
"Я очень мечтала, что когда закончится война, мы все семьей поедем в Киев на парад Победы. И что сын будет идти в первой шеренге и нести знамя…" — дает волю слезам мать бесстрашного воина.
Андрея Орлова похоронили на Аллее Героев Центрального кладбища Полтавы.
Фото — социальные сети