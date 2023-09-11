Зеленский "выдал" тайну разведчика: погиб Герой Украины, освобождавший Херсонщину от оккупантов

Мужчина ничего не рассказывал о своих ранениях, чтобы родные лишний раз не волновались

В Полтаве 11 сентября в последний путь проводили Героя Украины, командира группы "Браво" 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, старшего сержанта Андрея Орлова с позывным "Сармат", погибшего на Херсонщине. Сайт "Телеграф" рассказывает, каким был боец на войне и каким его запомнили родные.

По информации пресс-секретаря Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Романа Истомина, 6 сентября при выполнении задач разведки вблизи села Одрадокаменка Херсонской области 39-летний воин получил ранение, в результате которого в тот же день скончался в Бериславской больнице.

Каску и броник после АТО держал дома

Все, кто знал Андрея, говорят, что это был чрезвычайно положительный и энергичный человек с безумным драйвом. Да еще и красавец с внешностью голливудской звезды.

После окончания Полтавского педагогического университета 2007 года Андрей Орлов долгое время работал в международных компаниях, был специалистом по обучению персонала Metro Cash & Carry и менеджером проекта "Nestlé Украина" в Киеве.

"Он был очень образованным, интеллектуальным человеком, очень развитым. Очень умный, очень ответственный, с отличным чувством юмора. Еще со школьных и студенческих времен был участником команды КВН. Я всегда гордилась своим сыном", — рассказала "Суспільному" мама погибшего Елена Орлова, работающая в Полтавском областном госпитале для ветеранов войны.

По словам Елены Евгеньевны, ее сын имел "белый билет" и был лишь частично годным к службе в военное время. Но уже в марте 2014 подал документы для отправки в зону АТО. Свое решение стать в защиту Украины объяснил семье тем, что у него обострилось чувство справедливости и что он мечтает жить в европейском государстве.

Через полгода был зачислен в состав батальона специального назначения Нацгвардии "Донбасс", в котором прослужил два года. Окончив школу снайперов, выполнял обязанности заместителя командира взвода. Имел награды Нацгвардии.

В батальоне спецназначения "Донбасс" Андрей Орлов ("Сармат") прослужил два года

"Когда все упорядочилось, мы оставались на своих позициях, противник — на своих, мне жена сказала: или я, или война. И я подумал-подумал и вернулся домой. Но моя каска, мой броник, моя снаряга — все осталось, потому что было четко понятно, что все это не закончится. После аннексии Крыма, после войны на Донбассе это так не закончится. Когда-то оно будет…" — рассказывал в интервью "5 каналу" Андрей Орлов.

Полномасштабное вторжение застало Андрея Орлова в Багдаде (Ираке), где он работал в европейской охранной фирме. Муж досрочно расторг контракт и уже в марте снова влился в ряды защитников родной земли.

"24 февраля вечером сын позвонил и сказал, что возвращается. Я его просила: "Сынок, здесь, смотри, какие очереди в военкоматы стоят. Здесь хватит добровольцев без тебя", — рассказывает Елена Орлова. — А он говорит: "Мама, их пока научат, а я уже умею". И жена его просила не возвращаться. А он на своем стоял: "Нет, я должен быть там!"

Андрей имел и личную мотивацию: не хотел, чтобы его 15-летний сын, когда подрастет, брал оружие и шел воевать. А одним из его личных желаний было выйти на российскую границу и пройти еще километров 20 вглубь, все зачистить и превратить в "серую" зону.

Двигаться дальше и нести Украину

Подразделение Орлова воевало преимущественно на Херсонском направлении. Мужчина о своих буднях ничего не рассказывал, чтобы родные лишний раз не волновались.

"Он у меня из тех, у кого всегда "все хорошо". Я о его первом ранении узнала от президента, во время награждения сына званием Героя Украины, — вспоминает мама. — А о втором — увидев свежий шрам на шее. Он тогда приехал домой после лечения, до того мы общались по телефону, и Андрей ни словом не обмолвился, что находится в госпитале. Вообще, сын и про 2014 год рассказывал уже после демобилизации, и то немного. Говорил только, что "та" война и сегодняшняя — это разные войны. И по интенсивности, и по тому, как ведутся бои, какое оружие с той и с нашей стороны".

Андрей Орлов с мамой

В сентябре 2022 года в составе разведывательной группы Андрей Орлов удачно привел артиллерию и авиации на скопление сил врага у села Малая Сейдеминуха Бериславского района Херсонской области. Тогда была уничтожена техника и личный состав врага. Разведывательная группа также вела бой с превосходящими силами противника. В результате враг отступил.

В том бою "Сармат" получил осколочное ранение в шею. Выздоровев, вернулся на передовую и уже 10 ноября в составе разведывательного отряда участвовал в освобождении Снегиревки Херсонской области, оккупированной с начала полномасштабной войны. Именно он поднял флаг Украины над зданием районной администрации.

А в январе этого года Андрей Орлов выполнил эту почетную миссию на Потемкинском острове между правым и левым берегами Херсонщины.

"Мы понимали, что можем проводить операции, — рассказывал Андрей "5 каналу". — Вопрос в том, что мы их уничтожим, не стоит. Вопрос: когда? То есть мы их уничтожим в любом случае. Мы идем, наступаем, давим… Мы с самого начала разбивали их логистику, мы их выдавливали, были несколько попыток наступления, и мы пытались прорвать их позиции и закончить наступление у берегов Днепра. Так с каждой попыткой мы отбивали километров 10 нашей территории. И я не говорю о маленьких выступах, это вся линия фронта сдвигалась ближе к Днепру.

Да, мы теряли ребят, это было тяжело. Оккупанты защищались, а силы, которые наступают, всегда теряют больше. Но правильно спланированные действия, правильные точечные удары высокоточными боеприпасами — благодарны нашим партнерам за HIMARS, смартбоеприпасы, Excalibur, — они делали свою работу так, как нужно. Вооруженные Силы Украины войдут в историю. Потому что у нас не так много боеприпасов, но мы работали точечно и точно", – объяснял боец.

"Мы уничтожим окупантов в любом случае", - был уверен разведчик

Вспоминал, как в Снегиревке их радостно встречали местные жители, проведшие в оккупации долгие восемь месяцев:

"Бегут на нас с флагами. Вывешивают на заборах флаги. Где они восемь месяцев их прятали? И вот фраза "Мы вас так ждали" — это самая распространенная фраза. Сложнее всего было нам встать и пойти дальше. Нам же надо двигаться дальше. Нести Украину в села! А они говорят: "Нет-нет! Мы должны вас накормить". — "Я эти закрутки прятала от тех п#дарасов, вас ждала". Мы говорим, что нам не нужно. Нам нужно идти дальше. А они: "Нет-нет-нет!"

Час – и уже стоит казанок с борщом. Огурцы, сало. Все что-то тянут. Они хотят нас накормить, показать, как они благодарны. И в следующем селе мы остаемся на ночлег и они говорят: "Вот дома, живите, где хотите. Вот кровати для вас, вы же свои, и мы будем вам помогать. Мы же так натерпелись. Ночами не спали". Ведь когда м#скали были на ротации, они не знали, кто уедет, а кто заедет. И каждая ротация – это обыски, подвал. Мужчины, а особенно проукраинские, натерпелись сильно", – рассказывал Андрей Орлов.

Давить и уничтожать оккупантов

В освобожденном Херсоне, по воспоминаниям друзей, "Сармат" нашел памятный знак, установленный в честь побратима — командира взвода снайперов батальона "Донбасс" Дениса Лошкарева, погибшего в 2018 году от пули снайпера. Мемориальная доска оказалась замаранной оккупантами. Однако Андрей растворителем отмыл ее от скверны.

За освобождение Правобережья Херсонщины разведчик получил звание Героя Украины. "За проявленную чрезвычайную храбрость и результативность в боях", — обнародовал президент указ в видеообращении 14 ноября 2022 года. Тогда же и выдал "тайну" разведчика о ранениях.

Андрей Орлов получил награду из рук президента

"Сармат" стал первым военным, получившим звание Героя за освобождение Херсонщины. Но всегда отмечал, что это общая заслуга всех бойцов.

Герой Украины Андрей Орлов

"Андрей прислал мне фото награждения и удостоверения Героя Украины. Я не могу передать, как я этим гордилась. Гордость была невероятная. И радость была. Мне хотелось кричать, чтобы все знали, что мой сын ― Герой Украины", — говорит Елена Евгеньевна.

Накануне последнего боевого задания "Сармат" позвонил по телефону сыну, с которым у него были очень доверительные отношения. "Меня пару дней не будет на связи. У нас небольшая операция. Не думаю, что это будет что-то сложное", — сообщил.

По прогнозу "Сармата", к концу лета следующего года должно все закончиться. Поскольку будут действовать санкции, россияне будут ощущать нехватку ракет. Появилась информация, что у них возникнут трудности с получением ракет и "мопедов" (дронов Shahed. — Ред .) из Ирана, и ситуация будет складываться в нашу пользу. "И мы этим воспользуемся. И мы будем их давить и уничтожать. И ни одного кусочка земли им не оставим", — уверен Андрей.

С этой уверенностью он и погиб в бою как настоящий воин. Известно, что при выполнении боевой задачи произошло прямое столкновение украинской ДРГ с врагом. Андрей Орлов скончался в больнице в результате множественных ранений. Его заместитель с позывным "Крава", с которым они находились вместе на задании, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

"Я очень мечтала, что когда закончится война, мы все семьей поедем в Киев на парад Победы. И что сын будет идти в первой шеренге и нести знамя…" — дает волю слезам мать бесстрашного воина.

Похороны Героя Украины Андрея Орлова

Андрея Орлова похоронили на Аллее Героев Центрального кладбища Полтавы.

Фото — социальные сети