20 лет жил за границей, но вернулся воевать: на фронте погиб стрелок-санитар

Воину было 46 лет

В ходе полномасштабной войны в Украине погиб военный из города Горохов Волынской области Мищенко Аркадий Александрович. Он был добровольцем, который храбро пошел защищать Родину.

Трагедия случилась в понедельник, 11 сентября, во время вражеского обстрела. Об этом сообщает Гороховский городской совет.

"В глубоком трауре жители Гороховской общины разделяют боль невосполнимой потери и искренне сочувствуют семье погибшего Защитника. Низко склоняем головы перед светлой памятью Воина, отдавшего свою жизнь за мирное небо над Украиной. Местью врагу станет наша Победа, о которой так мечтал и ради которой воевал Аркадий Мищенко! Герои не погибают! Они будут всегда защищать родную землю с небес!", — говорится в сообщении.

Аркадий Мищенко родился 14 февраля 1977 года. В родном городе учился в ОШ №1 им И.Я. Франко. Более 20 лет мужчина работал за границей, но после полномасштабного вторжения вернулся защищать свою страну от оккупантов. Он стал добровольцем в рядах Вооруженных сил Украины. Служил в должности стрелка-санитара 1 батальона оперативного назначения Западного ОТО Национальной гвардии Украины.

Прощание с воином состоится 15 сентября в 11:30 возле Символического Креста борцам за свободу и независимость Украины. Далее похоронная процессия будет двигаться по центру города к Свято-Вознесенскому храму. Похоронят военного на кладбище "Новое". 14 и 15 сентября в общине объявлены дни траура.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб герой-разведчик Андрей Орлов с позывным "Самрат". Он лично вывешивал флаг Украины над освобожденной над освобожденной Снигиревкой.