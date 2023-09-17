Имена детей — как пароль: удивительная история спасения тяжелораненого бойца из Одессы

Жена выкрала мужа из больницы из-под носа вооруженных российских окупантов

История военнослужащего из Одессы Руслана Белинского кажется невероятной. На передовой получил тяжелое ранение в голову, выжить после которого было невозможно. Три дня истекал кровью в окопе без медицинской помощи, провел несколько дней в сарае местных жителей, которые тайком забрали его к себе, а затем попал в плен. Но жена Людмила выкрала его прямо из больницы, где Руслан находился под стражей окупантов.

А уже дома в жизни Руслана произошло еще одно событие, которое семья называет настоящим чудом — несмотря на неутешительные прогнозы врачей, боец, ноги которого совсем недавно не двигались, начал вставать и заново учиться ходить.

"После таких ранений не выживают, готовьтесь к похоронам"

С началом полномасштабной войны с россией Белинский сразу пошел в военкомат. Имел полное право не идти на фронт, потому что он отец троих детей. Но объяснил родным: если каждый будет так думать, некому будет защищать страну. Весной 2022-го Руслан уже был на передовой – на Херсонском направлении. Каждый день пытался выходить на связь с женой. Но 29 марта уже не звонил. А через несколько дней Людмилу набрали его побратимы: "Ваш муж — герой. Он погиб".

- Сказали, что вскоре привезут его тело, — рассказывает "Телеграфу" жена Людмила Белинская. – Я не хотела в это верить, спросила: "Это точно он? Может, вы что-то перепутали?" — "Точно. Ему насквозь пробило голову, это видели три человека. После таких ранений не выживают". Сказали, что не имели возможности забрать тело, поэтому пока Руслан остается в окопе. Говорили, что видели, как у него изо рта шла пена… Мне было сказано готовиться к похоронам — мол, через два-три дня побратимы попытаются забрать его тело.

После такого звонка мне ничего не оставалось, как поверить… Это было страшное время для нашей семьи. Для трех наших дочерей, которые не могли понять, как это может быть, если папа обещал им вернуться… Проходили дни, но тело Руслана не привозили, и никто из его побратимов больше не звонил. Чем дольше не было информации, тем больше я начинала на что-то надеяться. Может, это глупо, но я даже обращалась к экстрасенсу, которая сказала мне странную фразу о том, что Руслан "среди мертвых, но жив". Я тогда не знала, как это понять. А теперь понимаю, что именно в те дни муж был между жизнью и смертью, – вспоминает жена.

Сам Руслан помнит эти дни урывками. Вспоминает сарай, в котором лежал и не мог пошевелиться. Незнакомые люди пытались его кормить, но он мог только пить. Это были обычные гражданские из села Александровка, что в 20 км севернее Херсона, которые после боев ходили по окопам и хоронили найденных там погибших украинских военных. Там же наткнулись на истекавшего кровью Руслана, но был жив.

– Они услышали мой хрип, – вспоминает Руслан. — Вытащили меня и отнесли домой. Очень рисковали, ведь село было оккупировано. Они спрятали меня в сарае, давали яйца и молоко.

То, что происходило в то время с ее мужем, Людмиле удалось узнать гораздо позже — когда уже после деоккупации этого села она смогла лично пообщаться с местными жителями, которые спасали Руслана. Спрятав мужчину в сарае, они переодели его в свою одежду, а документы о том, что он — украинский военнослужащий, зарыли на огороде. Они надеялись, что через несколько дней Руслану станет лучше, но рана гноилась, начался жар, и стало ясно, что без медицинской помощи мужчина не выживет. Транспорт тогда ходил только в сторону оккупированного Херсона, и Руслана посадили в автобус в этом направлении. Автобус остановили оккупанты — так раненый военный оказался в плену.

То, что Руслан может быть жив, Людмила узнала от россиян, которые позвонили ей 6 апреля и сообщили, что мужчина ранен, но в плену. Женщина признается: очень хотела в это поверить, хотя и понимала, что это могут быть мошенники. Более убедительным для нее был звонок из больницы 7 апреля. Врач сообщил, что Руслана прооперировали, и отправил его фото.

Фото, посланное Людмиле из больницы

– Это был он. Действительно он, – со слезами вспоминает Людмила. — Изможденный, с перевязанной головой, но живой! Врач сказал, что оккупанты держат его под стражей. Но я смогла найти людей, которые не побоялись приходить к нему в палату и приносить лекарства, домашнюю еду. Я посылала им деньги и говорила, что ему нужно принести.

Иногда Руслану и Людмиле даже удавалось поговорить по мобильному. Женщина признается: когда муж впервые позвонил, сначала не узнала его голос и попросила назвать имена их детей — как пароль. Руслан прошел проверку.

"Ехала на Херсонщину и имела для окупантов легенду"

Прошло несколько месяцев и оккупанты перестали тщательно следить за палатой бойца. Врач сообщил женщине, что у них произошла ротация — и новых часовых Руслан, который был ранен и очень слаб после операций (ему удалили часть кости черепа), уже не интересовал. Тогда Людмила решила, что это ее шанс спасти мужа.

— Я понимала, что другой возможности его вывезти оттуда может и не быть, — говорит женщина. — Всем, кто знал, куда и с какой целью я еду, это казалось абсолютным безумием — прорываться на оккупированную территорию и пытаться вывезти оттуда раненого пленного. К тому же оккупанты знали, что Руслан — украинский военный. Хотя люди, сажавшие его в автобус на Херсон, просили Руслана никому не говорить, кто он такой, муж был не в том состоянии, чтобы запомнить совет. И когда оккупанты стали его, едва живого, допрашивать, он сказал, что до войны работал в СБУ…

Я узнала, что есть люди, которые ездят на оккупированные территории. Не каждый перевозчик согласился бы вывозить военнослужащего, ведь это огромный риск. Но я нашла такого человека. Детям сказала, что еду за папой. Думаю, они до конца не понимали, насколько это опасно, потому просто с нетерпением ждали, когда я привезу папу домой. А мои коллеги, узнав, куда и зачем я еду, были практически уверены, что видят меня в последний раз…

Людмила заехала на оккупированную Херсонщину со второй попытки. Для окупантов на блокпостах она имела легенду о том, что едет к родственникам. Уже в больнице женщина увидела множество россиян с оружием. Оказалось, что туда накануне привезли какого-то их раненого начальника.

- Они ходили по палатам и чудом не обратили на Руслана внимания, — говорит Людмила. — Реализовать мой план ни за что не удалось бы без помощи врачей, выписавших справку, что Руслан якобы получил травмы в ДТП. Они очень рисковали, но тем самым спасли нас, потому что потом я показывала эту справку на блокпостах, и оккупанты нас пропускали.

Врачи выписали справку, что Руслан якобы получил травмы в ДТП

Людмила предупредила мужа, что едет в Херсонскую область, но на оккупированной территории с ней пропала связь. Дорога отняла больше времени, чем планировалось, и Руслан больше суток не мог ни есть, ни спать — ждал новостей от жены:

– Ее очень долго не было. Мне казалось, целую вечность. Я так волновался. Уже не знал, что думать. И тут открывается дверь — и я вижу ее на пороге палаты. Вижу и понимаю, что не могу произнести ни слова — только плакать…

Людмила говорит, что обратная дорога была непростой. Но по счастливому стечению обстоятельств им удалось покинуть оккупированную территорию.

— На первом блокпосту оккупанты, просмотрев документы из больницы, начали нас допрашивать, — вспоминает Людмила. — Очевидно, у них было много вопросов, но нас спас внезапный обстрел их позиций. Он заставил их быстро пропустить нас и куда-то уехать. Самое удивительное, что на следующем блокпосту, как только оккупанты взяли наши документы, ситуация повторилась: им срочно понадобилось почему-то освободить дорогу, и нас пропустили. Уже на украинском блокпосту я, плача от счастья, что слышу украинский язык, позвонила детям. Сказала, что отец со мной и мы скоро будем дома.

Думал, что не сможет ходить, но уже делает первые шаги

Руслан Белинский оказался дома как раз в свой день рождения. Его он называет самым счастливым в своей жизни. Тогда Руслан еще не мог шевелить ногами и не был уверен, сможет ли когда-либо. Но упорные занятия в реабилитационном центре дали потрясающий результат — чувствительность ног вернулась, так что Руслан уже встает и самостоятельно делает шаги. И называет это еще одним чудом.

- Вся наша история — это действительно чудо, — говорит Людмила. — Я постоянно говорю мужу, что он выжил потому, что ему есть ради кого жить. И сейчас есть для кого стараться с реабилитацией. Что он и делает — каждый день, так упорно, преодолевая боль и усталость. Я так им горжусь!

"Вдвоем мы обязательно справимся", — говорит Людмила

— Впереди у нас долгий путь, длительная реабилитация, но у меня нет сомнений в том, что Руслан справится, — продолжает Людмила. – Мы вдвоем с этим справимся. Никто до сих пор не может понять, как с такой тяжелой травмой он мог выжить в окопе, пролежав там три дня без медицинской помощи. На что мы говорим, что это родная земля не дала ему умереть…