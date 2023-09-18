Не дожил до дня рождения ровно неделю: под Бахмутом погиб украинский военный

Мужчине было 35 лет

В Донецкой области в районе села Клещиевка, которое ВСУ удалось освободить, погиб военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Рай Станислав Сергеевич. Мужчина был родом из Сумской области. Там же пройдет церемония прощания с павшим воином.

Трагедия произошла 8 сентября во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Клищиевка Бахмутского района. Информацию об этом в понедельник, 18 сентября, публикует Свесской сельсовет Шосткинского района Сумской области.

"Свесской поселковый совет выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой потери. Низкий поклон нашему воину – защитнику! Вечная память Герою", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 сентября воину должно было исполниться 36 лет. Однако до этого события защитник не дожил ровно одну неделю. Теперь ему навсегда 35.

Панихида и прощание с погибшим состоится 19 сентября, в 12:00 у дома по улице Софиевская, 4.

"Уважаемая община, давайте вместе достойно почтим память нашего Героя, который отдал самое дорогое – собственную жизнь, защищая Украину от коварного врага, борясь за нас Победу и мир, и встретим его "живым коридором" в 11:30 от поселкового совета к дому по улице Софиевская, 4", — отметили в сельсовете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях под Бахмутом погиб молодой украинский воин Игорь Бабко. До своего дня рождения храбрый защитник не дожил девять дней.