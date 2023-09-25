Ценой собственной жизни отвел самолет от домов: украинский пилот получил звание Героя Украины

Авиатор сражался в воздухе с двумя российскими истребителями

Украинские военные ценой своей жизни защищают украинскую землю. Не обошла защиту и воздушное пространство Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года над Житомирской областью развернулось сражение между двумя российскими истребителями и украинским МиГ-29. За его штурвалом был командир бригады тактической авиации майор Евгений Лысенко.

Один из российских самолетов он уничтожил, однако попал под удар ПВО врага. Самолет мог упасть прямо на дома, над которыми шел бой. Майор Лысенко не катапультировался и направил свою машину в поле. Бой шел между селами Новополь и Околок.

Евгений Лысенко о небе мечтал с детства

Евгению 8 июля 2023 года присвоили звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда". Жители одного из сел – Новополя собирали помощь для его семьи, установили памятную доску на месте гибели и хотят переименовать улицу в его честь. Именно жители этого села на месте взрыва самолета были первыми, говорят — надеялись, что это вражеский.

Командиром бригады Евгений стал всего за месяц до российского вторжения. У мужа были жена, двое детей, они только что переехали в Луцк. После гибели супруга переехала в Черкасскую область, где он родился и вырос, чтобы быть рядом с родителями своего мужа. Он был единственным ребенком в семье.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой авиакатастрофе, произошедшей на Житомирщине. В ходе учебного полета столкнулись три самолета, пилоты погибли. Все они были опытными асами.