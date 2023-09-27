Черное пальто и желтая панамка: офицер Нацгвардии рассказал, кто помог ему выбраться из вражеского окружения

Офицер вернулся к исполнению служебных обязанностей

Украина ежедневно теряет своих защитников и защитниц. Но на войне всегда есть место чуду и человеческой помощи. О таком случае рассказал офицер 5 Слобожанской бригады Нацгвардии Баракуда. Ему удалось выбраться из вражеского окружения и вернуться к своим.

О событиях рассказали в Восточном оперативно-территориальном объединении. Баракуде — 59. Он был военным, в 1995 уволился в запас в звании капитана. 24 февраля Баракуда в военкомат пришел сам.

Все произошло возле Дементиевки в июне. Баракуда был командиром группы оперативного резерва, которая выдвигалась как группа поддержки. В тот день они отправились в поддержку 10 бойцов Нацгвардии, попавших в засаду в лесополосе. По прибытию подробной информации, где находятся силы обороны не было, группа, направленная в разведку, вернулась потеряв половину бойцов. За ними гнались оккупанты. Украинские военные поняли, что попали в окружение.

Враг насылал на бойцов дроны, поливал из минометов. Через два дня украинские военные получили команду выходить. Баракуда и еще три бойца прикрывали выход. Двое погибли, один — пропал без вести. Баракуда не знал куда и шел посадками, нарывался на группы россиян, ночевал на муравейнике, потому что в лагере рядом устроили пьянку и развлечения российские военные.

Капитан Баракуда прибыл в военкомат 24 февраля и вернулся на службу после запаса

Голодный, через несколько дней Баракуда вышел в оккупированное село на границе с россией. В нем находились люди. Они приняли его за оккупанта и начали кричать, что у них уже все забрали. Когда узнали кто он, местные рассказали ему о постоянных обысках, патрулях, поделились остатками продовольствия, которые у них были и дали отдохнуть.

Укрывали мужчину они двое суток. Баракуде дали желтую панамку и черное пальто, чтобы прикрыть форму, которую он не снимал и хотя и со страхом, но провели болотами и лесом и указали направление. Он вышел в село и там встретил украинский патруль. "Счастье было – не передать, какое! Это были украинские нацгвардейцы! Они сказали, что увидели меня метрах в трехстах, мол, что за человек с автоматом в черном пальто и желтой панамке нагло прет прямо по дороге", — рассказывает офицер.

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