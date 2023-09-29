Бои продолжались часами: защитник Бахмута рассказал об обороне города
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Несмотря на серьезные травмы, Александр продолжает нести службу
Украинские защитники и защитницы продолжают защищать государство от российских окупантов. Бои под Бахмутом не прекращаются. Россияне еще недавно бросали на это направление большие силы и продвигались наваливая тела своих солдат. Среди обороняющих город был главный сержант Александр Левченко.
Историю 41-летнего военного рассказали АрмияInform. Александр имел за плечами срочную службу в подразделении спецназначения пограничной службы и с началом вторжения стал в ряды армии, чтобы защищать Украину. Он начал службу в отдельной механизированной бригаде Донецкой области. Через 1,5 месяца попал на окраине Бахмута командиром отделения. Мужчина вспоминает, как он с подразделением попал в окружение – враг поливал их шквальным огнем и постоянно атаковал. На позиции они пробыли 5 дней. Атаки врага приходилось отбивать непрерывно, бой мог продолжаться по 9 часов подряд. Атаку оккупантов удалось отбить и враг вернулся на свои позиции. Главный сержант вспоминает о тезке-побратиме Александре Лавриненко, для которого бой был одним из первых. Он не вел бой, но помогал со снаряжением магазинов. "Благодаря ему мы и выжили, — рассказывает Левченко, — Расстояние до оккпантов было тогда около 50 метров".
Подразделение Александра при очередном возвращении на позицию дало достойный бой врагу, удалось повредить даже несколько самолетов из ПЗРК. 41-летний военный тогда получил сильную контузию и должен был пройти лечение, после которого вернулся на позицию. "В то время я сам учился и учил своих людей азам штурмовых боев, ведению боя в городе", — говорит Александр.
В общей сложности у Александра шесть контузий. Восстанавливаться ему помогали не только лекарства и врачи, но и кошка – во время одного из российских обстрелов он спас черную кошку, которую назвал "Мурка". Однажды враг взорвал дом, где была группа, термобарическим снарядом. Александра отбросило в окно взрывной волной. Мужчина уже не мог выходить на позиции из-за здоровья, однако пытался помочь побратимам советами. ВЛК определил, что после всех ранений он к службе ограничен годен. Сейчас он командир отделения Сумского городского объединенного ТЦК и СП.
Ранее "Телеграф" рассказывал историю нацгвардейца, попав в окружение врага, вышел на оккупированную территорию и благодаря собственным силам и помощи местных жителей снова вернулся к своим. Человек продолжает оборону государства.