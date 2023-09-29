Бои продолжались часами: защитник Бахмута рассказал об обороне города

Несмотря на серьезные травмы, Александр продолжает нести службу

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать государство от российских окупантов. Бои под Бахмутом не прекращаются. Россияне еще недавно бросали на это направление большие силы и продвигались наваливая тела своих солдат. Среди обороняющих город был главный сержант Александр Левченко.

Историю 41-летнего военного рассказали АрмияInform. Александр имел за плечами срочную службу в подразделении спецназначения пограничной службы и с началом вторжения стал в ряды армии, чтобы защищать Украину. Он начал службу в отдельной механизированной бригаде Донецкой области. Через 1,5 месяца попал на окраине Бахмута командиром отделения. Мужчина вспоминает, как он с подразделением попал в окружение – враг поливал их шквальным огнем и постоянно атаковал. На позиции они пробыли 5 дней. Атаки врага приходилось отбивать непрерывно, бой мог продолжаться по 9 часов подряд. Атаку оккупантов удалось отбить и враг вернулся на свои позиции. Главный сержант вспоминает о тезке-побратиме Александре Лавриненко, для которого бой был одним из первых. Он не вел бой, но помогал со снаряжением магазинов. "Благодаря ему мы и выжили, — рассказывает Левченко, — Расстояние до оккпантов было тогда около 50 метров".

Александр Левченко был ранен во время обороны Бахмута

Подразделение Александра при очередном возвращении на позицию дало достойный бой врагу, удалось повредить даже несколько самолетов из ПЗРК. 41-летний военный тогда получил сильную контузию и должен был пройти лечение, после которого вернулся на позицию. "В то время я сам учился и учил своих людей азам штурмовых боев, ведению боя в городе", — говорит Александр.

В общей сложности у Александра шесть контузий. Восстанавливаться ему помогали не только лекарства и врачи, но и кошка – во время одного из российских обстрелов он спас черную кошку, которую назвал "Мурка". Однажды враг взорвал дом, где была группа, термобарическим снарядом. Александра отбросило в окно взрывной волной. Мужчина уже не мог выходить на позиции из-за здоровья, однако пытался помочь побратимам советами. ВЛК определил, что после всех ранений он к службе ограничен годен. Сейчас он командир отделения Сумского городского объединенного ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю нацгвардейца, попав в окружение врага, вышел на оккупированную территорию и благодаря собственным силам и помощи местных жителей снова вернулся к своим. Человек продолжает оборону государства.