Дома остался 3-месячный сын: на фронте трагически погиб командир танковой роты

При жизни воин Героически защищал Киев, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Спорное и многие другие

В тяжелых боях за Украину погиб командир танковой роты 10-й Горно-Штурмовой бригады Роман Грицык с позывным "Нельсон". Дома у парня остался трехмесячный сын.

Трагедия случилась в субботу, 30 сентября. При жизни воин Героически защищал Киев, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Спорное и многие другие населенные пункты. Об этом информирует издание "Правда Украины".

"Я помню, как 24 февраля 2022 года, Роман Грицик, тогда еще командир роты в звании старшего лейтенанта, привел в чувство всех, кто был растерян. Сев в танк, мужественно вел людей вперед, а за ним было идти не так уж страшно. Офицер с прописной буквы, которого уважали все! Несмотря на свой молодой возраст, достоин был возглавить батальон! Навеки в строю и в наших сердцах! Вечная память и царство небесное", — написал о нем в соцсети побратим.

Роман Грицык был уроженцем села Дроздовичи. В феврале текущего года ему исполнилось 25 лет. Также парень был выпускником Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. "Нельсон" был одним из лучших офицеров батальона и всегда достойно проявлял себя в боях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб старший лейтенант Андрей Добровольский. Благодаря его смелому поступку воинам удалось удержать населенный пункт Новоегоровка.