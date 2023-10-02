Признают непригодным: с какими инфекционными болезнями и опухолями не мобилизуют

Не все состояния онкологии гарантируют снятие с учета

В Украине могут мобилизовывать больных с разными проблемами со здоровьем во время действия военного положения. Во многом это зависит от болезни и состояния ее лечения. Однако есть заболевания, с которыми не только не мобилизуют, но снимают с воинского учета.

Согласно Положению о ВЛК, среди таких причин есть инфекционные болезни. Отметим, что с некоторыми из них в состоянии длительной ремиссии человек может быть признан ограниченно пригодным или степень пригодности определяется индивидуально.

Инфекционные болезни и онкология, с которыми не мобилизуют:

активный туберкулез легких с выделением микобактерий и/или при наличии распада легочной ткани,

активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации,

тяжелые формы вирусных гепатитов, которые тяжело поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем,

болезнь, обусловленная ВИЧ, клиническая стадия IV, с иммунной декомпенсацией,

онкология (опухоли) при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения, в том числе с метастазами из неизвестного источника,

быстро и медленно прогрессирующие онкологические заболевания кровеносной и лимфатической систем, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями,

злокачественные новообразования со значительными нарушениями функций.

Ранее "Телеграф" рассказывал о недостатках глаз и зрения, с которыми признают непригодными и не мобилизуют. Единственный путь попасть в ряды армии после вывода о непригодности и снятии с учета – решение более высокопоставленной военно-врачебной комиссии.