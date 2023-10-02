С ним было не страшно: 25-летний майор не прекращал командование боем даже после ранения

Георгий Лысенко принимал участие в обороне Киева, выполнял боевые задания в Запорожской, Луганской и Донецкой областях

Украинские защитники и защитницы каждый день отдают жизнь за Украину. Среди них и Георгий Лысенко. Несмотря на юный возраст в 25 лет, он уже имел офицерское звание майора и показал на войне пример личного героизма своим подчиненным.

Побратимы в воспоминаниях о Георгии для АрміяInform рассказали, что рядом с ним не возникало сомнений, что они вернутся живыми. Сам Георгий, несмотря на ранения, всегда оставался командиром. Один из сослуживцев вспоминает, что однажды он взорвался на гранате и получил ранение в ногу, ягодицу и бок. Наложив себе турникет, он продолжил командовать и вести огонь. Вызвал эвакуацию только после второго ранения.

Другим показательным случаем было то, что Георгий под обстрелом забирал с поля боя тело погибшего побратима: "Нельзя оставлять своих", сказал он, собрав на эвакуацию нескольких добровольцев. Даже ранение его не остановило — после лечения и восстановления Георгий вернулся в подразделение, дислоцировавшееся на востоке.

Георгий Лысенко погиб в Донецкой области

Майор погиб у Бахмута в ноябре 2022 года. В КНУ им. Шевченко, Военный институт которого окончил Георгий, сообщили, что он вызвал огонь на себя, чтобы спасти побратимов. 24 августа 2023 ему присвоили звание Герой Украины.

На фронте много юных героев. "Телеграф" рассказывал о нацгвардейце, который документы об окончании учебы получал уже в окопе под Харьковом. Это стало основой для его позывного "Выпускник". Парень — один из тех, кто держал оборону Северодонецка.