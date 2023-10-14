Показал мастер-класс: украинский вертолет пролетел на сверхнизкой высоте (видео)

Украинцы восхитились умениями пилота

В сети регулярно показывают блестящую работу наших ВСУ по оккупантам. На этот раз украинские воины удивили мастерством управления вертолетом, пролетев на невероятно низкой высоте.

Видео полета опубликовал офицер ВСУ Сергей Мисюра. По его словам, более низкого полета они еще никогда не видел.

На видео можно увидеть, как военный стоит посреди поля, а к нему приближается вертолет. Летел он буквально в нескольких см от земли из-за чего воину пришлось даже лечь на землю, чтобы железная птица не зацепила его. Снижаться вертолет начал задолго до того, как подлетел к мужчине.

Пилот вертолета продемонстрировал невероятные умения, пролетев так низко не только над землей, но и над человеком. Воина, лежащего на земле, не задели даже шасси. Его побратимы, которые наблюдали за происходящим, похлопали пилоту.

В сети тоже восхитились мастерством пилота и пожелали ему одинакового количества успешных взлетов и приземлений.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что жена украинского летчика рассказала о его подвиге. Пилот мог катапультироваться, но он принял решение увести самолет подальше от населенного пункта.