Один из освободителей Херсона: в Виннице простились с украинским воином

Украинскому воину было 57 лет

В Виннице попрощались с украинским защитником Сергеем Бадюлой, который провел на фронте полтора года и был одним из тех, принимал участие в освобождении Херсона. Его жизнь трагически оборвалась 10 октября во время артиллерийского обстрела в Покровском районе Донецкой области.

Церемония прощания с защитником состоялась в понедельник, 16 октября, во дворе его дома по улице Михаила Драгоманова. Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого городского совета.

Известно, что перед полномасштабным вторжением российских оккупантов мужчина работал на Винницком заводе "Маяк". О решении Сергея отправиться на войну добровольцем его родные и близкие узнали уже едва ли не в последнюю минуту.

"Сергей встал на защиту Родины добровольно. Прежде чем отправиться на войну, никому ничего не рассказывал. Наверное, не хотел излишне волновать. Он вообще всегда думал не о себе, а о других. Позже объяснил свое решение следующим образом: А что я должен был делать? Ждать, чтобы рашисты сюда пришли? Сергей был чрезвычайно решительным человеком. Если что-то задумал – с пути не свернет, своего добьется. После смерти родителей он был старше, мы на него всегда равнялись, прислушивались к советам…", — рассказал брат Героя Виктор Александрович.

Сергей Бадюл ушел добровольцем на фронт в марте 2022 года. Он служил в в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Он защищал с побратимами Николаев, а также был участником освобождения Херсона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боя под Авдеевкой погиб украинский доброволец Владимир Романик. Дома у него осталось трое детей.