Монтировал украинское кино и отдал жизнь за Украину: кем был режиссер Виктор Онисько

Без отца осталась дочь

Украина каждый день теряет своих защитников и защитниц. Среди них Виктор Онисько, украинский режиссер монтажа, работавший над известными сериалами и фильмами — "Кофе с кардамоном", "Незламна", "Черкассы", "Захар Беркут". Всего более 20 проектов. Защитник с позывными Тарантино погиб в январе 2023 года. В сентябре ему посмертно присудили награду – орден "За заслуги" III степени.

После полномасштабного вторжения Виктор в начале марта пришел в ТЦК с собранным рюкзаком. "Ты должен был монтировать кино, но "монтировал" военную реальность в качестве ротного. Два раза на нуле — Херсонщина и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих побартимов", — написала в соцсети жена погибшего Ольга Бирзул.

О заботе со стороны Виктора вспоминают и побратимы. Они говорят, что он выслушивал каждого. Младший лейтенант ВСУ Тарантино погиб под Соледаром в конце декабря – об этом сообщили первого января.

Виктор Онисько сменил монтаж кино на окопы

Простились с защитником на Байковом кладбище, а похоронили на Киевщине. У него осталась жена и 9-летняя дочь. Среди творчества Виктора — немало клипов и музыкальных видео. Среди последних работ по вторжению Ukie’z — Twin Styx, которой он поделился в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю вдовы украинского защитника Игоря Корчака. Женщина добивается торжественного вручения посмертной награды мужа.