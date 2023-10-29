"Нес на себе восемь километров раненого побратима": семья погибшего юного воина просит дать ему звание Героя

Парню было всего 22 года

Родственники молодого украинского воина Богдана Хмелюка из города Гайворон, который погиб 8 июля при выполнении боевого задания, просят присвоить ему звание Героя Украины. Парень погиб в 22 года и несмотря на свой юный возраст он успел отличиться действительно героическими поступками.

Соответствующую петицию создала сестра защитника. По состоянию на 29 октября ее подписали более 10 тысяч человек. В целом необходимо собрать 25 тысяч голосов. Об этом пишет "Суспільне".

"У него должен быть выпускной в мае, но их досрочно выпустили в марте, потому что в связи с войной не хватало офицеров. Богдана направили в Гостомельскую воинскую часть 3018 "Рубеж". После этого 21 июня 2023 он поехал в Бахмутское направление. Служил командиром гранатометного взвода четвертой бригады первого батальона части оперативного назначения. Первый выход у него был в село Ягодное. Ребята оттуда вышли живыми, однако было очень много мертвых. Он даже говорил, что нес на себе восемь километров своего раненого побратима к месту дислокации, потому что не хотел его оставлять", — отметила сестра защитника.

Юный воин погиб 8 июля во время выполнения боевого задания в районе села Ягодное. Он был в составе эвакуационной бригады из четырех человек. Они должны были вернуться в Ягодное, чтобы забрать оттуда тела погибших. По рации Богдан успел передать, что он ранен и куда-то отполз. Побратимы пошли его спасать и в результате погибли вместе с ним.

"Его смерть стала для всех нас шоком и большой потерей. У него было очень много планов и мечтаний, которые он не успел претворить в жизнь. Богдан был прекрасным человеком, прекрасным сыном и братом, надежным другом. Хорошим командиром, патриотом своего государства. Он был настоящим воином, погибшим с оружием в руках", — отмечает сестра воина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб военный Константин Рудчук. Трагедия случилась во время эвакуации. Дома у него осталась молодая жена и долгожданная дочь, который всего два месяца.