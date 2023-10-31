ОСББ и ЖЭК вручают повестки? Названы случаи, когда это возможно

Только в одном из случаев повестку можно проигнорировать

Военнообязанные мужчины продолжают получать повестки и вручать их сейчас могут не только сотрудники военкоматов. Такое право также предоставлено и представителям ОСББ и ЖЭК. Однако делать они могут это только в определенных случаях.

Адвокат Полина Марченко детально разобрала этот вопрос и объяснила, при каких обстоятельствах мужчина может получить повестку от этих лиц. Об этом пишет издание Факты.

"Представители ОСББ и ЖЭК имеют право вручать повестки. ТЦК направляет распоряжение о вручении. И они ходят по квартирам с готовыми выписанными повестками. То есть, они их не выписывали, они их приносили", — объяснила Марченко.

При этом она подчеркнула, что повестка должна быть адресной и предназначаться конкретному лицу. То есть в бланке должны быть указаны имя и фамилия, а также обязательно должна быть подпись представителя ТЦК.

После того как военнообязанный получил повестку от председателя ОСББ или ЖЭКа, он должен будет подписать соответствующий документ, который подтверждает получение. Если же мужчина отказывается принять документ, вручающее ему повестку лицо должно составить акт об этом при свидетелях.

В случае, если работник ЖЭК кинул повестку в почтовый ящик, она не будет считаться законно врученной. Таким образом, за ее игнорирование не последует ответственность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военком рассказал, должны ли вручать повестки на работе и существует ли специальный план для предприятий для мобилизации.