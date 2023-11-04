Стал добровольцем еще в 2014 году – на фронте погиб украинский журналист

С началом полномасштабной войны снова ушел на фронт

Полномасштабная война с россией продолжает ежедневно уносить жизни украинцев. В пятницу, 3 ноября, погиб главный редактор и основатель ровенского издания "Горынь.инфо" Тарас Давидюк.

Как сообщили его коллеги, Тарасу было 37 лет. Его жизнь оборвалась на окраине Роботино в Запорожской области.

Тарас еще со студенческих лет активно участвовал в различных патриотических организациях. Еще студентом, в 2005 году, был членом местного отделения Пласта в Остроге. Зимой 2013-2014 годов был добровольцем в 15-й "МНК-овской" и в 14-й "пластовой" сотнях Самообороны Майдана.

С началом российско-украинской войны в 2014 году он вступил в добровольческий батальон "Гарпун", где служило много пластунов. Позже продолжил службу в одном из отдельных разведывательных батальонов ВСУ. Домой вернулся только весной 2019 года и с тех пор работал главным редактором издания "Горынь.инфо".

С началом полномасштабной войны Тарас ушел на фронт. В течение последних месяцев воевал в 14-м отдельном полку вместе со своими собратьями еще из "Гарпуна".

29 сентября этого года Тарас обручился с киевской пластункой Татьяной Лущенко. И снова вернулся на фронт. 27 октября, неделю назад, Тарас написал у себя на странице в Facebook: "На сегодняшний день нет и не может быть более важных дел, чем война. И это должны понять все. И не только понять, но и действовать соответственно".

"Тарас был влюблен в горы, а еще был чрезвычайным правдолюбом. Честный, упрямый и верный своим словам и Родине, которую защищал", — подчеркнули его коллеги.

"Телеграф" выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Давидюка.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте под Курдюмовкой Донецкой области погиб фронтовой фотограф Владимир Миронюк с позывным Джон. Свой последний репортаж он делал на позиции украинских воинов.