Украинским десантникам необходима ваша помощь: срочный сбор на приборы ночного видения

Чем быстрее закроют сбор, тем больше жизней военных это позволит спасти

Бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ срочно нуждаются в помощи. Речь идет о покупке приборов ночного видения (ПНВ) для украинских защитников, которые сражаются с российскими оккупантами на Запорожском направлении.

Для более успешного уничтожения оккупационных войск бойцам ВСУ необходимы Night Vision PVS-7, которые представляют собой устройства ночного видения, способные работать без рук в условиях очень низкого освещения. Они крепятся на шлем или сразу на голову бойца при помощи фиксирующих лент, а каждый окуляр можно индивидуально настраивать под нужды конкретного человека.

Стоимость единицы составляет 159 900 гривен, однако сбор открыт сразу на два ПНВ, то есть сумма составляет 319 800 гривен. Почти 66 тысяч уже собраны.

Помочь собрать нужную сумму на устройства можно переведя средства на банку в "Моно" — https://send.monobank.ua/jar/2JUJDtMNEX

Чем быстрее будет собрана сумма, тем больше жизней украинских военных эти ПНВ смогут спасти.

Справка: 46 бригада была сформирована в 2016 году, а с 2017 участвовала в боевых действиях на востоке Украины. После начала российского вторжения, участвовала в боях за правый берег Херсонской области, также держала натиск врага во время боев за Соледар и Бахмут. В декабре 2022 президент Владимир Зеленский отметил бригаду почетной знаком "За мужество и отвагу".