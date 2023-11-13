"Спасибо тебе, маленькая девочка Даша": боец ВСУ поделился трогательной историей случайной встречи на заправке

Многих украинцев история тронула

Украинский военный поделился трогательной историей случайной встречи с незнакомым ребенком во время поездки домой во время отпуска.

Как рассказал сотрудник Патрульной полиции, а ныне военнослужащий ВСУ Василий Коряк в своем Facebook, случайна встреча произошла на одной из заправок в Полтавской области.

По его словам, туда он зашел на "автопилоте" и заказал стандартный полный бак бензина, но в этот момент к нему подошла незнакомая девочка и вручила ему фенечку.

"Успел переспросить сама ли сделала – маленькая леди очень так по-женски отвечает утвердительно и даже немного обиженно, за что получает в подарок рафаэлку и дает мне "пятюню", но опять-таки очень по-девчачьи. Спасибо тебе, маленькая девочка Даша. И родителей твоих спасибо — успел подумать, потом снова пригнул за руль, пристегнулся и вальнул еще эти три сотни км к своим дочерям", — написал он.

Комментаторов такая история умилила, а некоторых даже довела до слез.

Напомним, ранее бойцы ВСУ рассказали "Телеграфу" о самых страшных вещах на передовой. Один из украинских защитников честно признался, что для него это мыши, которых в полях очень много.