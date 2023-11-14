Украинские вертолетчики эффективнее российских: замкомандира 18-й бригады рассказал о борьбе в небе

Армейская авиация Сухопутных войск ВСУ — щит, закрывающий пехоту с неба

Армейская авиация Украины – самый мобильный компонент Сухопутных войск ВСУ, вертолеты выполняют поддержку войска в разных задачах – от эвакуации до помощи в бою. На вооружении вертолетов, кроме пулеметов, стоят неуправляемые авиаракеты.

Украинская армейская авиация в эффективности и сноровке пользования ими преобладает над россиянами. Об этом рассказал спикеру Сухопутных войск Илье Евлашу заместитель командира 18-й бригады армейской авиации Алексей. Для Алексея небо – семейная традиция. Он выбрал вертолеты. В 2014 году отправлялся на задания по доставке грузов, личному составу, эвакуации раненых.

Полномасштабное вторжение в 2022 году встретил не в Украине, но вернулся и приступил к выполнению боевых задач. В частности, в качестве командира экипажа отрабатывал по позициям оккупантов на Лиманском направлении, Купянском направлении и в районе Бахмута. Заместитель командира рассказывает — еще 10 лет назад думал бы, что нереально работать при такой плотности сил ПВО, как у оккупантов.

"Мы работаем по переднему краю. Это выдвижение резервов, выдвижение противника для штурма наших позиций. Мы когда работаем, то после огневого поражения при возвращении на площадку мы уже имеем результаты и видео работы. Очень приятно видеть свою работу и понимать, что помог ребятам, которые на земле", — делится Алексей и отмечает, что благодаря оперативной оценке результата может скорректировать следующий вылет.

Условия на разных участках фронта отличаются, рассказывает замкомандира бригады. Таврийское направление — там равнина, а на востоке Украины, в частности под Бахмутом, много балок, терриконов. Это с одной стороны дает возможность укрыться от ПВО неприятеля, а с другой принуждает маневрировать сильнее, в том числе и через провода электросетей.

Потребности армии и маневры укрывательства от ПВО врага

Также Алексей рассказал, что сейчас очень нужна украинская армия. По словам военного, украинским армейцам приходится придумывать новые тактические приемы, чтобы справиться с истребителями врага. Те работают вместе с самолетами-наводчиками. Несмотря на утверждение об устаревшем оружии у россиян, Алексей отмечает — авиация врага вооружена современными ракетами. Вражеские самолеты могут пускать ракету с 80 км, при бомбардировке управляемыми бомбами – находиться в 20-30 км от цели, но над оккупированной территорией. Для того чтобы преодолеть эту проблему, нужны средства, которые смогут поражать самолеты на отдалении.

Он также объяснил, зачем украинские вертолеты летают иногда в считанных метрах над землей. "Предельно малая высота обусловлена тем, что она дает нам преимущество над ПВО противника, они нас не видят на таких высотах", — рассказал заместитель командира бригады и отметил, что это требует большого мастерства и слаженности экипажа.

Работа днем, ночью и при любой погоде

Погода влияет на работу армейской авиации, как на вертолет, так и на ракеты. "Мы постоянно готовимся к таким условиям. Выполняем тренировочные и контрольные полеты, для того чтобы в таких условиях оказывать поддержку войскам", — рассказал Алексей. Также армейская авиация летает по ночам. В эти моменты пилоты чаще всего одеты в очки ночного видения. Огневое поражение в большинстве случаев происходит днем.

Напомним, что именно вертолеты армейской авиации прорывались через ПВО врага на "Азовсталь" во время осады, чтобы доставить полезные грузы и забрать раненых. Всего было семь операций 16 вертолетами.