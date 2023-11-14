Спас жизнь побратимов ценой своей: что известно о командире спецподразделения ГУР "Янки"

У героя остались жена, маленький сын, родители и брат

В начале ноября в Тернопольской области простились с 31-летним Андреем Яремчуком. Мужчина погиб, спасая побратимов на юге Украины. Андрей с позывным "Янки" служил в Главном управлении разведки Минобороны, был полевым командиром отряда спецподразделения "Артан".

О сотруднике рассказали в ГУР. Отмечается, что Андрей служил во Французском легионе пять лет, однако в начале полномасштабного вторжения вернулся. По словам самого Андрея, не уважал бы себя, если бы сидел дома. Сначала командовал ротой в объединенной штурмовой бригаде Нацполиции "Лють". После его перевода в военную разведку стал командиром отряда спецназовцев.

"Никогда не забуду его эмоций, когда он перевелся в ГУР и стал командиром своего взвода. Он чувствовал чрезвычайную ответственность за каждого из своих ребят. Решили искать проектор, чтобы легче было проводить инструктажи. Когда я сопоставила свои наблюдения, предположения и факты из новостей, это была в шоке от того, какую задачу он выполнял, пока я просто искала и отправляла проектор", — пишет волонтер Ирина Герман, которая дружила с Андреем еще со школы.

Фото Андрея опубликовала Тернопольская епархия ПЦУ

Она вспоминает Андрея как борца за справедливость, так его запомнили и побратимы. Его будут помнить как ответственного, уравновешенного командира, прежде всего пытавшегося передать свой опыт другим. Он погиб в 31 год, оставив жену и маленького сына, которому не исполнилось и года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о герое разведчике из Львовской области. В свои 28 он был полным кавалером ордена "За мужество" и получил звание Героя Украины посмертно.