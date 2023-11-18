Выполнил не одну сложную задачу: в Донецкой области погиб командир группы разведки

В нем были собраны лучшие черты мужчины

Война, начатая россией против Украины, ежедневно приносит трагические известия, унося жизнь украинских героев. Вот горе пришло и в семью Владислава Кубова, воина с Волыни, погибшего во время выполнения боевого задания.

Воевал он на Донецком направлении, где и был командиром разведывательной группы в составе Добровольческого разведывательного батальона "Солнышко" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Трагическую новость сообщил командир ДБР Руслан Каганец.

У Владислава Кубова был позывной "Кубик". Он выполнил не одну сложную задачу в составе разведгруппы, в которой являлся разведчиком-диверсантом. Молодой парень гордился своей службой в составе ДРБ и публиковал немало фотографий на своей странице в Facebook.

ДБР "Солнышко"

"Он был настоящим воином ГУР МО", — пишет его командир. Руслан Каганец описывает погибшего разведчика, как "лидера по натуре".

Владислав Кубов

"Молодой, спортсмен, инициативный, смелый и мужественный волыняка. Все лучшие черты мужчины собраны в одном человеке", — написал в заключение командир о "Кубике".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что погиб доброволец Александр Попченко, являвшийся родным братом благочинного (административная должность священника, при назначении на которую он становится одним из помощников епископа) Ракитневского округа Сарненской епархии протоиерея Бориса.