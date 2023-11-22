Предал Украину еще в 2014 году: стало известно, кто приказал убить писателя Вакуленко (фото)

Где сейчас находится предатель неизвестно

Украинские правоохранители установили двух боевиков из Луганской области, подозреваемых в убийстве известного детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Харьковщины. Журналистам удалось пообщаться с родственниками одного из подозреваемых.

Как пишет "Слідство.Інфо", российские военные во главе с луганчанином Владиславом Нескородьевым с позывным "Лев", перешедшим на сторону оккупантов, неоднократно весной 2022-го приходили в дом писателя. Отмечается, что он, вероятно, отдал приказ солдату Удоденко расстрелять Вакуленко. Тело писателя идентифицировали среди замученных во время эксгумации в ноябре 2022 года.

Журналисты нашли в российской соцсети "Одноклассники" страницу Нескородьева, отдававшего преступные приказы в составе российской армии. Предателю Украины 33 года, у него есть жена Лина и семилетняя дочь.

Владислав Нескородьев

Нескородьев с женой

Семья решила не уезжать из оккупированного Луганска, в отличие от родной сестры Владислава — Сюзанны. Журналисты нашли номер женщины, от них она впервые услышала о военных преступлениях, в которых подозревают ее брата. После оккупации города россиянами, в 2014 году, женщина переехала в Ирпень Киевской области.

Сестра Нескородьева Сюзанна

"Вы сейчас это рассказываете и у меня прямо начало сердце колотиться. Я вообще не знаю всю эту историю", — сказала Сюзанна.

Она также рассказала, что когда российские войска оккупировали Киевщину, она не успела выехать с детьми в безопасное место. Поэтому женщине пришлось ждать освобождения Ирпеня в подвале дома.

О своем брате женщина знает немного. По ее словам, она поругалась с ним, поэтому связь не поддерживает.

"Мы с ним не общаемся лет 7. Я даже не знаю, где он, что с ним. Мы всегда общались не очень. В последний раз виделись еще в 2014 году, когда мы были в Луганске", — сказала Сюзанна.

Женщина говорит, что даже не знала, что брат перешел на сторону оккупантов: "Он работал на стройках, тете и дяде помогал. Больше ничего такого я и не знаю. В Луганске (оккупированном. — Ред.) осталась семья — брат Александр Ковалев и мама. Тетя осталась, потому что бабушка сказала, что не будет никуда уезжать. Все остальные почему так решили — за них не отвечу, я не знаю. Каждый сам за себя решает".

Журналисты также позвонили по телефону Нескородьеву, однако его украинский номер оказался недействительным. Но его тетя Наталья Ковалева, которая живет в Луганске и довольна оккупацией, согласилась на общение.

Женщина говорит, что тоже поругалась с племянником, но воспитывала его с детства, поэтому убеждена, что Нескородьев не способен убить гражданского. На своей странице в "Одноклассниках", женщина не скрывает расположения к Путину и русской армии.

Генеральная прокуратура Украины подозревает Владислава Нескородьева в организации убийства еще трех мирных жителей Изюма: Ивана Шабельника, участника АТО Юрия Кавуна и Леонида Тарана.

Пока неизвестно, где находится украинский предатель. Вероятно, мужчина продолжает оккупировать города Украины на стороне россиян. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет (статья 438 УК Украины).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб украинский писатель Максим Петренко. Он долгое время считался пропавшим без вести.