В честь героя-спецназовца назвали улицу в Харькове: кем был и как погиб Вадим Манько
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Вадим Манько был офицером по тактической медицине группы отряда спецназначения Восточного территориального управления НГУ
Вместо советских названий увековечены имена героев. В Харькове накануне переименовали сразу несколько улиц. Так, бывшая Чкалова получила имя капитана Нацгвардии Вадима Манько. Мужчина с позывным "Омутом" сражался за Харьков с первого дня вторжения и проявлял незаурядный героизм. Погиб, раненым прикрывая отступление собратьев близ Сосновки в Харьковской области, продолжая освобождать область от оккупантов.
О герое-спецназовце рассказали в Восточном ОТО Нацгвардии. 24 февраля он приступил к обороне Харькова и уничтожал передовой отряд оккупантов в районе Циркунов. Тогда он спас одного из нацгвардев-побратимов, уничтожил танк врага. В июне блокировал прорыв диверсионной группы врага. В тот же день получил ранение, но лечение длилось недолго — уже в конце месяца защищал страну от россиян под Дементиевкой.
Вадим Манько погиб 13 августа у Сосновки на севере Харьковской области. Оккупанты взорвали украинский медэвак — он ехал по раненым военным. Вадим был главой группы. Он получил сильные ранения — ног и туловища, но еще мог стрелять. Приказал другим раненым членам группы медицинской эвакуации отходить, а сам прикрывал их огнем из башенного пулемета. Враг не мог подойти, поэтому машину расстреляли из гранатометов. Тело "Омута" удалось забрать после зачистки места гибели.
"В боевой работе он был очень решительным, но всегда оставался с холодной головой. Вадим преимущественно специализировался на тактической медицине, но постоянно развивался и помогал нам", — рассказывает побратим "Омута" "Боксер" и делится, что тот дополнительно уже начал изучать аэроразведку. Побратимы вспоминают его как благородного и достойного воина, проявлявшего лидерские способности.
О наградах "Омута" рассказывает портал АрмияInform. Первая награда была еще в 2016 – отличие президента за участие в АТО, в апреле 2022 – медаль "За военную службу Украине" за храбрость во время отражения российского наступления. Через три дня после его гибели в августе 2022 года его наградили медалью "Защитнику Отечества". Через несколько месяцев после гибели еще одна награда нашла его — за личное мужество и героизм 6 октября 2022 ему присвоили посмертное звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда".
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