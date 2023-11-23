В честь героя-спецназовца назвали улицу в Харькове: кем был и как погиб Вадим Манько

Вадим Манько был офицером по тактической медицине группы отряда спецназначения Восточного территориального управления НГУ

Вместо советских названий увековечены имена героев. В Харькове накануне переименовали сразу несколько улиц. Так, бывшая Чкалова получила имя капитана Нацгвардии Вадима Манько. Мужчина с позывным "Омутом" сражался за Харьков с первого дня вторжения и проявлял незаурядный героизм. Погиб, раненым прикрывая отступление собратьев близ Сосновки в Харьковской области, продолжая освобождать область от оккупантов.

О герое-спецназовце рассказали в Восточном ОТО Нацгвардии. 24 февраля он приступил к обороне Харькова и уничтожал передовой отряд оккупантов в районе Циркунов. Тогда он спас одного из нацгвардев-побратимов, уничтожил танк врага. В июне блокировал прорыв диверсионной группы врага. В тот же день получил ранение, но лечение длилось недолго — уже в конце месяца защищал страну от россиян под Дементиевкой.

Вадим Манько погиб 13 августа у Сосновки на севере Харьковской области. Оккупанты взорвали украинский медэвак — он ехал по раненым военным. Вадим был главой группы. Он получил сильные ранения — ног и туловища, но еще мог стрелять. Приказал другим раненым членам группы медицинской эвакуации отходить, а сам прикрывал их огнем из башенного пулемета. Враг не мог подойти, поэтому машину расстреляли из гранатометов. Тело "Омута" удалось забрать после зачистки места гибели.

Расстрелянный бронавтомобиль "Кугуар"/ Фото Дмитрия Образцова

"В боевой работе он был очень решительным, но всегда оставался с холодной головой. Вадим преимущественно специализировался на тактической медицине, но постоянно развивался и помогал нам", — рассказывает побратим "Омута" "Боксер" и делится, что тот дополнительно уже начал изучать аэроразведку. Побратимы вспоминают его как благородного и достойного воина, проявлявшего лидерские способности.

О наградах "Омута" рассказывает портал АрмияInform. Первая награда была еще в 2016 – отличие президента за участие в АТО, в апреле 2022 – медаль "За военную службу Украине" за храбрость во время отражения российского наступления. Через три дня после его гибели в августе 2022 года его наградили медалью "Защитнику Отечества". Через несколько месяцев после гибели еще одна награда нашла его — за личное мужество и героизм 6 октября 2022 ему присвоили посмертное звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда".

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