"Крестный отец" тактической медицины: в Харькове почтили Героя Украины Евгения Храпко

Евгений получил звание Героя посмертно, а при жизни не гнался ни за наградами, ни за званиями — ценил знания и навыки

Его называют "крестным отцом" боевых медиков. Евгений Храпко был инструктором, преподававшим тактическую медицину, хотя сам медиком по образованию не являлся и все навыки получил после 2014 года. Именно благодаря ему и его труду специальность "боевой медик" появилась в военном учете. В честь Евгения недавно назвали одну из улиц в Харькове.

По специальности Евгений был инженером-программистом и учился в Николаеве. Впоследствии работал в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина инженером симуляционного центра на медфакультете. Когда в 2014 году началась война, начал учиться тактической медицине. В течение года учился, приобретал практический опыт на востоке Украины, в 2015 году начал учиться в Литве. С 2016 подписал контракт с ВСУ на три года, был командиром учебного взвода. Он не прекращал учиться — закончил иностранные программы подготовки Combat Medic 68W, Army Basic Instructor Course, американские курсы лидерства для младших офицеров медицинской службы.

Именно благодаря усилиям Евгения появились штатные должности для тех, у кого нет медицинского образования. Появилось понятие боевой медик. Евгений принял участие в создании специализированного учебного центра, разрабатывал программы для медиков, готовил инструкторов. Он смог доказать, что оказать помощь на поле боя может не только медик, но и человек без образования, прошедший обучение.

Евгений Храпко

С 2021 года стал членом команды инструкторов Европейского совета реанимации, обучал практическим гражданским навыкам и не только. И все изменило полномасштабное вторжение. Евгений был на другом конце страны — во Львове, но уже 25 февраля вернулся в Харьков и пошел в ТЦК. С марта Евгений был боевым медиком 92 бригады. В перерывах между выездами учил разные подразделения. "Ему феноменально удавалось находить нешаблонные решения в любых экстренных ситуациях, он умел поступать так, как не прописано ни в одной методичке", — вспоминают о нем знакомые.

11 июня 2022 года Евгений Храпко вместе с командой ехал на ноль спасать раненых. Их машина взорвалась на мине. Евгения похоронен на Аллее Славы в Харькове. 8 июля 2023 Евгений посмертно стал Героем Украины и кавалером ордена "Золотая Звезда".

"Делал то, что умел и любил — спасать жизнь! Которых он спас не один десяток, а может и сотни. Но по факту тысячи — руками своих выпускников. Страна и армия потеряла легенду", — отмечают в проекте Генетика Выживания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом Герое Украины, в честь которого в Харькове назвали улицу. Вадим Манько был капитаном Нацгвардии, еще до полномасштабного вторжения врага проявлял героизм, а после не останавливался в отражении нашествия даже после ранения.