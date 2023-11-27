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Усиливать ли мобилизацию, и что вас останавливает от нее? Украинцы дали ответ

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Украинский военный Новость обновлена 27 ноября 2023, 15:48
Украинский военный. Фото Генштаб ВСУ

Люди поделились своим мнением во время опроса

В Верховной Раде готовят новый законопроект, которым планируется ужесточить правила мобилизации. Однако большинство украинцев считают, что, скорее всего, в стране скорее всего нужно усиливать мобилизацию.

Об этом говорится в новом опросе от компании Active Group. Так, на вопрос "Как вы считаете, нужно ли усиливать мобилизацию в Украине?" ответы респондентов разделились следующим образом:

  • скорее да – 26,9%;
  • затруднились ответить – 22,4%;
  • скорее нет – 20,1%;
  • однозначно нет – 19,3%;
  • однозначно да – 11,3.

На вопрос "На ваш взгляд, что останавливает украинцев от мобилизации?" украинцы ответили так:

  • страх за свою жизнь – 70%;
  • неуверенность, что государство обеспечит семью в случае гибели – 42,9%;
  • страх перед возможными травмами или инвалидностью – 42,9%;
  • страх неизвестности (отсутствие информации, куда именно направят) – 38,8%;
  • некомпетентность командиров – 38,3%;
  • нечестность военно-врачебных комиссий – 37,1%;
  • недостаточный уровень подготовки мобилизованных – 37,1%;
  • неопределенность относительно продолжительности службы и других перспектив – 36,1%;
  • опасения оставить семью без опеки – 31,7%;
  • информация об издевательствах в военкоматах и воинских частях – 21%;
  • опасения по поводу потери личной свободы – 15,6%;
  • отсутствие патриотизма – 13,4%;
  • низкая зарплата военного – 9,8%;
  • опасения потерять работу – 4,4%;
  • другое – 2,7;
  • затруднились ответить – 3,9%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group. Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Опрос проводился 25 ноября 2023 года.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде планируют навести порядок в законодательстве по мобилизации и собрать все законопроекты в один документ. Он будет касаться не только мобилизации, но и демобилизации военнослужащих.

Теги:
#Война #Опрос #Мобилизация