Усиливать ли мобилизацию, и что вас останавливает от нее? Украинцы дали ответ

Люди поделились своим мнением во время опроса

В Верховной Раде готовят новый законопроект, которым планируется ужесточить правила мобилизации. Однако большинство украинцев считают, что, скорее всего, в стране скорее всего нужно усиливать мобилизацию.

Об этом говорится в новом опросе от компании Active Group. Так, на вопрос "Как вы считаете, нужно ли усиливать мобилизацию в Украине?" ответы респондентов разделились следующим образом:

скорее да – 26,9%;

затруднились ответить – 22,4%;

скорее нет – 20,1%;

однозначно нет – 19,3%;

однозначно да – 11,3.

На вопрос "На ваш взгляд, что останавливает украинцев от мобилизации?" украинцы ответили так:

страх за свою жизнь – 70%;

неуверенность, что государство обеспечит семью в случае гибели – 42,9%;

страх перед возможными травмами или инвалидностью – 42,9%;

страх неизвестности (отсутствие информации, куда именно направят) – 38,8%;

некомпетентность командиров – 38,3%;

нечестность военно-врачебных комиссий – 37,1%;

недостаточный уровень подготовки мобилизованных – 37,1%;

неопределенность относительно продолжительности службы и других перспектив – 36,1%;

опасения оставить семью без опеки – 31,7%;

информация об издевательствах в военкоматах и воинских частях – 21%;

опасения по поводу потери личной свободы – 15,6%;

отсутствие патриотизма – 13,4%;

низкая зарплата военного – 9,8%;

опасения потерять работу – 4,4%;

другое – 2,7;

затруднились ответить – 3,9%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group. Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Опрос проводился 25 ноября 2023 года.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде планируют навести порядок в законодательстве по мобилизации и собрать все законопроекты в один документ. Он будет касаться не только мобилизации, но и демобилизации военнослужащих.