Любовь родных — лучшее лекарство для военных: капеллан рассказал о работе священника на фронте и важности поддержки

Украинские защитники и защитницы на фронте сталкиваются с тем, что трудно вынести и задача капелланов не только вопросы веры, но и моральная поддержка

Украинцы во время войны испытывают большое психологическое давление. Касается это и тех, кто находится в тылу, и тем более находящихся на линии фронта. Украинские защитники переживают события, к которым они не были готовы эмоционально: постоянная опасность гибели, потеря близких и друзей, оторванность от своих семей. Поэтому поделиться своими проблемами, поговорить о наболевшем воине могут либо с психологами, либо с военными капелланами.

В 2014 году, когда началась война в Донбассе, в армии не было представителей духовенства. Поэтому многие священники по собственной инициативе ездили на восток что-то посвятить, передать вкусности на праздники, поговорить с бойцами, рассказывает "Телеграфу" секретарь секретарь управления Львовской епархии ПЦУ протоиерей Руслан Матвиенко.

Он отмечает, что священники их епархии неоднократно посещали Донецкую и Луганскую области вдоль всей линии разграничения. Посещали места дислокации, ездили в бригады не только с запада Украины, но и других регионов. С 2018 года священники Львовской епархии ПЦУ получили официальные должности капелланов в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ "Эдельвейс". Священник не скрывает — воины испытывают сильное эмоциональное давление из-за того, что оторваны от семьи и встречаются с ужасными вещами на войне, поэтому нуждаются в поддержке.

Обряды приходится отправлять в поле/ Фото из личного архива

Религиозная пестрота — не помеха

Украина многоконфессиональная. Большая часть населения относит себя к христианам, но есть язычники, мусульмане, иудеи и те, кто вообще не верит в Бога. Капеллан рассказывает – в тему стараются не углубляться, а священник на войне часто исполняет роль психолога.

"Мы стараемся не углубляться в эту тему во время разговора с ними, потому что это неправильно и неуместно. Во время войны нужно быть просто поддержкой для них", — отмечает Руслан Матвиенко.

Терять близких и знакомых тяжелее всего

"Самое страшное, когда получаешь известие в разное время суток, что человек, которого ты хорошо знал, часто разговаривал, с которым тебе было очень хорошо, комфортно, погиб. Это самое страшное, а война сегодня забирает много наших сыновей, наших дочерей", — делится протоиерей, отмечая, что в войне двух государств люди умирают с обеих сторон и главное отличие — украинцы защищают свою землю.

"Очень трудно смириться с тем, что человек, который должен еще жить, очень долго и быть счастливым, рожать детей или воспитывать тех, которые уже родились и быть абсолютно счастливым, его уже нет в живых", — продолжает он.

Военным иногда нужно просто выговориться/ Фото из личного архива

"Любовь — как лекарство": о связи военных с родными

Руслан Матвиенко в интервью неоднократно акцентирует внимание на том, что военных надо слушать и слышать. Многие не могут поговорить с родными о проблемах, которые есть на самом деле, трудно они открываются и священникам. Родные, которые обращаются к священнослужителям, часто жалуются, что не знают, где действительно военный и что с ним происходит. Таким образом, рассказывает протоиерей, воины заботятся о своих родных.

"Если вам тяжело, вы будете рассказывать об этом уязвимой жене и детям, — им тоже станет тяжело, они не будут спать по ночам и будут вам звонить по телефону. Мы же сколько слышали моментов, когда ребята идут на передовые позиции и с ними нет связи неделю-две-три. Бывает, они вынуждены там быть долго. Человек, который защищает нашу страну в окопе, знает, что с ним все хорошо, не может это каким-то образом передать своим родным. Военному надо их успокоить, говорить: у меня есть задача, через некоторое время я вернусь и вам позвоню, все будет хорошо", — рассказывает священнослужитель.

Тем, кто находится в тылу, капеллан напоминает — военным очень тяжело, они не роботы и могут поступить неправильно с эмоциональной точки зрения. Однако к этому нужно относиться с пониманием.

"Им также больно это все видеть, они не могут быть столь психологически устойчивыми людьми, — делится впечатлениями протоиерей. — Возможно, как-то эмоционально неправильно поведут себя. К этому надо нормально относиться и понимать — если бы он туда не пошел, там не был, он бы таким не был, как сейчас. Любящие люди для этих военных как лекарство, как что-то успокаивающее. Мы должны с пониманием относиться, прижать их к себе, обнять, поцеловать, сказать правильные слова, чтобы их успокоить, чтобы они почувствовали поддержку — это очень важно для каждого военного", — отмечает Руслан Матвиенко.

Военный капеллан сейчас — официальная должность/ Фото из личного архива

О поддержке родных погибшего

Проблема психологической помощи родным погибших – одна из очень важных в украинском обществе тем. В круг близких людей, которые сталкиваются с болью потери, относятся не только люди, живущие в одном доме. Это касается двоюродных и троюродных родственников, близких друзей – потеря травмирует каждого. Капеллан объясняет, что, поддерживая людей, очень трудно найти нужное слово, чтобы их утешить, ведь человека уже не вернуть.

"Им в первую очередь складывается благодарность, что их муж, папа, сын, дочь не спрятались и встали в ряды украинского войска с оружием в руках, чтобы защитить всех нас. Поэтому он уже герой, даже не имея никаких государственных знаков отличия. Он герой для всех нас, как и все остальные герои, которые уложили жизнь или потеряли свое здоровье на этой войне, чтобы победить российского агрессора", — продолжает священник.

Бог в войне не виноват

Некоторые на войне могут отчаяться, ведь как высшие силы могли допустить такое несчастье. Руслан Матвиенко говорит, что легче всего сказать, что Бог должен остановить войну, но нужно искать причины происходящего.

"Бог здесь не причем, — говорит капеллан. — Он не может отвечать за наши действия, когда мы в Украине позволяем себе говорить, что любим россию, хотим, чтобы пришли российские военные, господствовали российские законы. Бог этого не сделал, это сделали мы сами и очевидно, что за это отвечаем, поэтому если мы искореним из своего народа, со своей земли все чужое, то у нас будет все по-другому, если у нас будет единство, любовь между собой, общее желание светлого будущего — нам все удастся. Но это трудное время нам нужно пережить достойно. Прежде всего нужно победить, сделать все, чтобы был утвержден мир на нашей земле".

Ранее "Телеграф" рассказывал о тех, кто также помогает украинским военным держаться морально. Это военные психологи. С началом полномасштабного российского вторжения его в рядах ВСУ становится все больше, но все равно еще не хватает.