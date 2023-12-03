Служил в составе легендарной 24 бригады: на войне в Украине погиб молодой боец

Воину было всего 26 лет

В тяжелых боях за Украину погиб молодой военный из Ивано-Франковщины Сачала Владимир Романович. Парень стоял на защите Родины с января 2023 года.

В конце ноября в результате минометных обстрелов в районе населенного пункта Дружба защитник получил ранения несовместимые с жизнью. Трагическое известие сообщил Яворовский городской совет.

"Молодой 26-летний защитник родом из живописного села Оселя нашей общины. Здесь рос и учился, окончил школу. Впоследствии поступил в училище в Ивано-Франковске. Всюду находил друзей, был общительным, веселым, внимательным и заботливым парнем. Часто помогал родным по хозяйству. Имел золотые руки, поэтому легко Владимиру удавалось любое дело, за которое он брался. Как и его товарищи, парень любил рыбачить, интересовался автомобилями и любил слушать музыку", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что в 2017 году после завершения учебы Владимир служил в армии. После возвращения работал столяром в Ивано-Франковском, ездил на заработки, чтобы помогать своей семье.

В январе 2013 года Сачала вновь надел военный пиксель. Несмотря на свой молодой возраст, он был готов защищать свою страну и давать отпор врагу.

"Служил в составе легендарной 24 бригады. Во время службы встретил свою будущую жену и создал с ней семью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя, его друзьям и односельчанам! Воздаем честь бессмертному подвигу отважного защитника!", — написали в горсовете.

Прощание с защитником состоится в понедельник, 4 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб 19-летний Назар Лютый. С молодым воином простились в Жмеринке Винницкой области.