Как это было: "Телеграф" представляет величественную галерею уникальных фотографий Революции Достоинства
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Фотографии известного американского художника Сергея Мельникофф воспроизводят историю Майдана от первого до последнего дня
В десятую годовщину Революции Достоинства "Телеграф" предлагает своим читателям галерею уникальных снимков, сделанных на Майдане известным американским фотографом. Особая ценность этих изображений состоит в том, что Сергей Мельникофф, также известный как MFF, создавал эту уникальную коллекцию в течение всех дней Революции – от первого до последнего.
Эти фото не только свидетельствуют о важных исторических событиях, которые определили современный вид Украины, но и являются высокохудожественными произведениями, вошедшими в экспозицию "Люди Майдана", которую автор вместе с Татьяной Александровой и Геннадием Королевым из благотворительного фонда "Душа Украины" пять лет возили по всему миру. Уличную выставку "Люди Майдана" видели жители Чили, Люксембурга, а также Майами, Риги и многих других городов. Русскоязычные варвары неоднократно пытались разрушить эту огромную выставку в центре Риги, создавая сказочную рекламу автору этих фотографий.
Сергей Мельникофф сказал об этих погромах на его выставке так: "Россиян во всем мире называют свиньями не потому, что их страна, дом, двор и квартиры похожи на свалку. У них до невозможности грязные души".
Сергей сделал 11 тысяч фотографий Революции Достоинства, практически живя на Майдане. Но иногда, оставив камеру за спиной, он брал в руки длинную палку и отгонял им "беркутовцев". Есть даже снимок оператора Рейтер, фиксирующего американца по этому благородному делу во время одного из штурмов на баррикадах.
"Телеграф" рассматривает возможность выпуска одноименного фотоальбома. А пока мы будем еженедельно публиковать подборку уникальных фотографий, предоставленных нашей редакции американским фотографом с казацкими корнями.
Подборку текстов воспоминаний майдановцев сделали Татьяна Александрова и Геннадий Королев в рамках деятельности Международного благотворительного фонда "Душа Украины".
"На Майдане я видел молодых, бедных людей, почти моего возраста, у которых нет никаких перспектив. Они не раз говорили, что борются за свободу и способны умереть за нее" (Якуб Шимчак).
"Помню, как несли тело, а мальчик оказался жив, какая это была радость. Еще – я никогда не забуду звук, с которым стреляет снайперская винтовка. Сухой треск. Будто ломается ветка" (Лариса Сулименко).
"Будет Майдан стоять 10 лет или завтра его разберут на сувениры – не столь важно, потому что то, за что он боролся, – в каждом из нас. Майдан – это не палатки, баррикады, покрышки и коктейли. Майдан – это мы, те люди, которые носят его идеи и готовы за них сражаться, отстаивать их даже ценой собственной жизни" (Андрей Юркевич).
"Вам смешно? А я вспоминаю все это и мне даже сейчас страшно. Мирные наивные барышни, ни в разу не оппозиционерки. Которые встали и пошли. Как оказалось — вместе с миллионом других таких же. Но мы, когда собирались, об этом еще не знали. Каждая шла только за себя. Потому что с нами так нельзя. Мы не позволяем…" (Катя).
"Наших" раненых не было. Но когда ты видишь двадцатилетнего мальчика-ВВсника, ползущего с перебитыми ногами, закусив губу, чтобы не кричать, "нашими" становятся все, кому нужна помощь. Это уже не враги – это обычные люди, которым очень больно".
"Когда я вспоминаю все, то такое впечатление, что это был всего лишь фильм, этого никогда не происходило в моей жизни. Есть такой синдром "отрицания" или "отторжения". Майдан мне никогда не снился, так что, вероятно, это работает…" (Якуб Шимчак).
"Вспомните, как было: кроме страха и отчаяния, это были несколько дней самого большого за много-много лет пробуждения нашей нации, наше личное пробуждение. Вспомните, что вместе мы сила, и что мы еще не победили... Майдан еще не окончен. Не упустим ли тот шанс, который получили в конце февраля, – все зависит от нас".
"Знаете, есть ощущение вне страха и боли? Это когда уже даже не страшно. Когда просто никак".
"Я просто так, подняв руки, спокойно начала переходить. Почему-то я свято верила, что бронежилет и красный крест на футболке сохранят меня. Где-то посредине пути я почувствовала, что меня кто-то тянет за одежду. Это был боец, который больше меня видел, по кому стреляют. В руках у него был деревянный щит. Он, рискуя собственной жизнью, спасал мою…" (Лариса Сулименко).
– Другого шанса у нас уже не будет! Это Фермопилы!
– Ночь длинная, но не вечная. Когда Христос висел на кресте, ему казалось, что Господь покинул его, но нет. Молитва – это наш последний форпост…
– Не бойтесь, мы бессмертны! Мы победим! – пели со сцены святые отцы Украины.
Гражданин!
Ты не упоминай бога всуе!
Он рабов и трусов не слышит!
"Народное вече"
Международный благотворительный фонд "Душа Украины" выставляет на благотворительную продажу одну из самых значительных работ, раскрывающую украинскую душу в дни Революции Достоинства. Легендарный американский фотохудожник Сергей Мельникофф, aka MFF, сделал это панорамное фото с крыши гостиницы "Украина" 8 декабря 2013 года. В этот день на Майдане собралось около миллиона человек.
Если вам необходимо сделать памятный и максимально патриотический подарок, то это лучший выбор.
Все деньги автор жертвует через фонд "Душа Украины" на строительство Реабилитационного центра в Албании для украинских детей, потерявших конечности в результате войны.
Просмотреть фрагмент фотографии в большом качестве (в десятикратном сжатии).
"Народное вече"
Печать на холсте, зарамленном в белый с золотом багет.
Размеры фотографии: 30 х 120 см.
Стоимость 20000 грн.
Печать на акриловом стекле толщиной 8 мм.
Размеры фотографии: 30 х 120 см.
Стоимость 40000 грн.
Авторский сертификат подлинности выполнен лазерной гравировкой на нержавеющей металлической пластине формата А4, которая закреплена на полированной доске из бука.
Стоимость: 5000 грн.
Заказ фото "Народное вече" отправлять сюда: [email protected]