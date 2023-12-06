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Как это было: "Телеграф" представляет величественную галерею уникальных фотографий Революции Достоинства

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Люди Майдана Новость обновлена 06 декабря 2023, 11:17
Люди Майдана

Фотографии известного американского художника Сергея Мельникофф воспроизводят историю Майдана от первого до последнего дня

В десятую годовщину Революции Достоинства "Телеграф" предлагает своим читателям галерею уникальных снимков, сделанных на Майдане известным американским фотографом. Особая ценность этих изображений состоит в том, что Сергей Мельникофф, также известный как MFF, создавал эту уникальную коллекцию в течение всех дней Революции – от первого до последнего.

Арт-директор Международного благотворительного фонда Душа Украины Татьяна Александрова
Арт-директор Международного благотворительного фонда "Душа Украины" Татьяна Александрова на открытии выставки "Люди Майдана" в 2014 году во дворе Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве

Эти фото не только свидетельствуют о важных исторических событиях, которые определили современный вид Украины, но и являются высокохудожественными произведениями, вошедшими в экспозицию "Люди Майдана", которую автор вместе с Татьяной Александровой и Геннадием Королевым из благотворительного фонда "Душа Украины" пять лет возили по всему миру. Уличную выставку "Люди Майдана" видели жители Чили, Люксембурга, а также Майами, Риги и многих других городов. Русскоязычные варвары неоднократно пытались разрушить эту огромную выставку в центре Риги, создавая сказочную рекламу автору этих фотографий.

Сергей Мельникофф сказал об этих погромах на его выставке так: "Россиян во всем мире называют свиньями не потому, что их страна, дом, двор и квартиры похожи на свалку. У них до невозможности грязные души".

Люди Майдана на центральной площади крупнейшего города штата Флорида – Джексонвилл в 2017 году
Выставка "Люди Майдана" на центральной площади крупнейшего города штата Флорида – Джексонвилля в 2017 году

Сергей сделал 11 тысяч фотографий Революции Достоинства, практически живя на Майдане. Но иногда, оставив камеру за спиной, он брал в руки длинную палку и отгонял им "беркутовцев". Есть даже снимок оператора Рейтер, фиксирующего американца по этому благородному делу во время одного из штурмов на баррикадах.

"Телеграф" рассматривает возможность выпуска одноименного фотоальбома. А пока мы будем еженедельно публиковать подборку уникальных фотографий, предоставленных нашей редакции американским фотографом с казацкими корнями.

Подборку текстов воспоминаний майдановцев сделали Татьяна Александрова и Геннадий Королев в рамках деятельности Международного благотворительного фонда "Душа Украины".

Мужчина прикуривает от открытого огня.
Дай-ка прикурить…

"На Майдане я видел молодых, бедных людей, почти моего возраста, у которых нет никаких перспектив. Они не раз говорили, что борются за свободу и способны умереть за нее" (Якуб Шимчак).

Кочегар революции
Кочегар революции

"Помню, как несли тело, а мальчик оказался жив, какая это была радость. Еще – я никогда не забуду звук, с которым стреляет снайперская винтовка. Сухой треск. Будто ломается ветка" (Лариса Сулименко).

Утро января 2014 года
Утро января 2014 года
Победитель
Победитель

"Будет Майдан стоять 10 лет или завтра его разберут на сувениры – не столь важно, потому что то, за что он боролся, – в каждом из нас. Майдан – это не палатки, баррикады, покрышки и коктейли. Майдан – это мы, те люди, которые носят его идеи и готовы за них сражаться, отстаивать их даже ценой собственной жизни" (Андрей Юркевич).

Ночная смена – девушки
Ночная смена

"Вам смешно? А я вспоминаю все это и мне даже сейчас страшно. Мирные наивные барышни, ни в разу не оппозиционерки. Которые встали и пошли. Как оказалось — вместе с миллионом других таких же. Но мы, когда собирались, об этом еще не знали. Каждая шла только за себя. Потому что с нами так нельзя. Мы не позволяем…" (Катя).

В авангарде
В авангарде

"Наших" раненых не было. Но когда ты видишь двадцатилетнего мальчика-ВВсника, ползущего с перебитыми ногами, закусив губу, чтобы не кричать, "нашими" становятся все, кому нужна помощь. Это уже не враги – это обычные люди, которым очень больно".

Развозчик чая
Развозчик чая

"Когда я вспоминаю все, то такое впечатление, что это был всего лишь фильм, этого никогда не происходило в моей жизни. Есть такой синдром "отрицания" или "отторжения". Майдан мне никогда не снился, так что, вероятно, это работает…" (Якуб Шимчак).

Последний заслон
Последний заслон

"Вспомните, как было: кроме страха и отчаяния, это были несколько дней самого большого за много-много лет пробуждения нашей нации, наше личное пробуждение. Вспомните, что вместе мы сила, и что мы еще не победили... Майдан еще не окончен. Не упустим ли тот шанс, который получили в конце февраля, – все зависит от нас".

Стадион "Динамо"
Стадион "Динамо"

"Знаете, есть ощущение вне страха и боли? Это когда уже даже не страшно. Когда просто никак".

Это наша эра!
Это наша эра!

"Я просто так, подняв руки, спокойно начала переходить. Почему-то я свято верила, что бронежилет и красный крест на футболке сохранят меня. Где-то посредине пути я почувствовала, что меня кто-то тянет за одежду. Это был боец, который больше меня видел, по кому стреляют. В руках у него был деревянный щит. Он, рискуя собственной жизнью, спасал мою…" (Лариса Сулименко).

Штурм Майдана
Штурм Майдана

– Другого шанса у нас уже не будет! Это Фермопилы!

– Ночь длинная, но не вечная. Когда Христос висел на кресте, ему казалось, что Господь покинул его, но нет. Молитва – это наш последний форпост…

– Не бойтесь, мы бессмертны! Мы победим! – пели со сцены святые отцы Украины.

Свободный народ — надпись Рабов в рай не пускают
Свободный народ

Гражданин!

Ты не упоминай бога всуе!

Он рабов и трусов не слышит!

"Народное вече"

Международный благотворительный фонд "Душа Украины" выставляет на благотворительную продажу одну из самых значительных работ, раскрывающую украинскую душу в дни Революции Достоинства. Легендарный американский фотохудожник Сергей Мельникофф, aka MFF, сделал это панорамное фото с крыши гостиницы "Украина" 8 декабря 2013 года. В этот день на Майдане собралось около миллиона человек.

Если вам необходимо сделать памятный и максимально патриотический подарок, то это лучший выбор.

Все деньги автор жертвует через фонд "Душа Украины" на строительство Реабилитационного центра в Албании для украинских детей, потерявших конечности в результате войны.

Сергей Мельникофф на фоне фотографии Народное вече

Просмотреть фрагмент фотографии в большом качестве (в десятикратном сжатии).

фрагмент фотографии Народное вече

"Народное вече"

Печать на холсте, зарамленном в белый с золотом багет.

Размеры фотографии: 30 х 120 см.

Стоимость 20000 грн.

Печать на акриловом стекле толщиной 8 мм.

Размеры фотографии: 30 х 120 см.

Стоимость 40000 грн.

Авторский сертификат подлинности выполнен лазерной гравировкой на нержавеющей металлической пластине формата А4, которая закреплена на полированной доске из бука.

Стоимость: 5000 грн.

Заказ фото "Народное вече" отправлять сюда: [email protected]