Как это было: "Телеграф" представляет величественную галерею уникальных фотографий Революции Достоинства

Фотографии известного американского художника Сергея Мельникофф воспроизводят историю Майдана от первого до последнего дня

В десятую годовщину Революции Достоинства "Телеграф" предлагает своим читателям галерею уникальных снимков, сделанных на Майдане известным американским фотографом. Особая ценность этих изображений состоит в том, что Сергей Мельникофф, также известный как MFF, создавал эту уникальную коллекцию в течение всех дней Революции – от первого до последнего.

Арт-директор Международного благотворительного фонда "Душа Украины" Татьяна Александрова на открытии выставки "Люди Майдана" в 2014 году во дворе Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве

Эти фото не только свидетельствуют о важных исторических событиях, которые определили современный вид Украины, но и являются высокохудожественными произведениями, вошедшими в экспозицию "Люди Майдана", которую автор вместе с Татьяной Александровой и Геннадием Королевым из благотворительного фонда "Душа Украины" пять лет возили по всему миру. Уличную выставку "Люди Майдана" видели жители Чили, Люксембурга, а также Майами, Риги и многих других городов. Русскоязычные варвары неоднократно пытались разрушить эту огромную выставку в центре Риги, создавая сказочную рекламу автору этих фотографий.

Сергей Мельникофф сказал об этих погромах на его выставке так: "Россиян во всем мире называют свиньями не потому, что их страна, дом, двор и квартиры похожи на свалку. У них до невозможности грязные души".

Выставка "Люди Майдана" на центральной площади крупнейшего города штата Флорида – Джексонвилля в 2017 году

Сергей сделал 11 тысяч фотографий Революции Достоинства, практически живя на Майдане. Но иногда, оставив камеру за спиной, он брал в руки длинную палку и отгонял им "беркутовцев". Есть даже снимок оператора Рейтер, фиксирующего американца по этому благородному делу во время одного из штурмов на баррикадах.

"Телеграф" рассматривает возможность выпуска одноименного фотоальбома. А пока мы будем еженедельно публиковать подборку уникальных фотографий, предоставленных нашей редакции американским фотографом с казацкими корнями.

Подборку текстов воспоминаний майдановцев сделали Татьяна Александрова и Геннадий Королев в рамках деятельности Международного благотворительного фонда "Душа Украины".

"На Майдане я видел молодых, бедных людей, почти моего возраста, у которых нет никаких перспектив. Они не раз говорили, что борются за свободу и способны умереть за нее" (Якуб Шимчак).

Кочегар революции

"Помню, как несли тело, а мальчик оказался жив, какая это была радость. Еще – я никогда не забуду звук, с которым стреляет снайперская винтовка. Сухой треск. Будто ломается ветка" (Лариса Сулименко).

Утро января 2014 года

Победитель

"Будет Майдан стоять 10 лет или завтра его разберут на сувениры – не столь важно, потому что то, за что он боролся, – в каждом из нас. Майдан – это не палатки, баррикады, покрышки и коктейли. Майдан – это мы, те люди, которые носят его идеи и готовы за них сражаться, отстаивать их даже ценой собственной жизни" (Андрей Юркевич).

Ночная смена

"Вам смешно? А я вспоминаю все это и мне даже сейчас страшно. Мирные наивные барышни, ни в разу не оппозиционерки. Которые встали и пошли. Как оказалось — вместе с миллионом других таких же. Но мы, когда собирались, об этом еще не знали. Каждая шла только за себя. Потому что с нами так нельзя. Мы не позволяем…" (Катя).

В авангарде

"Наших" раненых не было. Но когда ты видишь двадцатилетнего мальчика-ВВсника, ползущего с перебитыми ногами, закусив губу, чтобы не кричать, "нашими" становятся все, кому нужна помощь. Это уже не враги – это обычные люди, которым очень больно".

Развозчик чая

"Когда я вспоминаю все, то такое впечатление, что это был всего лишь фильм, этого никогда не происходило в моей жизни. Есть такой синдром "отрицания" или "отторжения". Майдан мне никогда не снился, так что, вероятно, это работает…" (Якуб Шимчак).

Последний заслон

"Вспомните, как было: кроме страха и отчаяния, это были несколько дней самого большого за много-много лет пробуждения нашей нации, наше личное пробуждение. Вспомните, что вместе мы сила, и что мы еще не победили... Майдан еще не окончен. Не упустим ли тот шанс, который получили в конце февраля, – все зависит от нас".

Стадион "Динамо"

"Знаете, есть ощущение вне страха и боли? Это когда уже даже не страшно. Когда просто никак".

Это наша эра!

"Я просто так, подняв руки, спокойно начала переходить. Почему-то я свято верила, что бронежилет и красный крест на футболке сохранят меня. Где-то посредине пути я почувствовала, что меня кто-то тянет за одежду. Это был боец, который больше меня видел, по кому стреляют. В руках у него был деревянный щит. Он, рискуя собственной жизнью, спасал мою…" (Лариса Сулименко).

Штурм Майдана

– Другого шанса у нас уже не будет! Это Фермопилы!

– Ночь длинная, но не вечная. Когда Христос висел на кресте, ему казалось, что Господь покинул его, но нет. Молитва – это наш последний форпост…

– Не бойтесь, мы бессмертны! Мы победим! – пели со сцены святые отцы Украины.

Свободный народ

Гражданин!

Ты не упоминай бога всуе!

Он рабов и трусов не слышит!

"Народное вече"

Международный благотворительный фонд "Душа Украины" выставляет на благотворительную продажу одну из самых значительных работ, раскрывающую украинскую душу в дни Революции Достоинства. Легендарный американский фотохудожник Сергей Мельникофф, aka MFF, сделал это панорамное фото с крыши гостиницы "Украина" 8 декабря 2013 года. В этот день на Майдане собралось около миллиона человек.

Если вам необходимо сделать памятный и максимально патриотический подарок, то это лучший выбор.

Все деньги автор жертвует через фонд "Душа Украины" на строительство Реабилитационного центра в Албании для украинских детей, потерявших конечности в результате войны.

Просмотреть фрагмент фотографии в большом качестве (в десятикратном сжатии).

"Народное вече"

Печать на холсте, зарамленном в белый с золотом багет.

Размеры фотографии: 30 х 120 см.

Стоимость 20000 грн.

Печать на акриловом стекле толщиной 8 мм.

Размеры фотографии: 30 х 120 см.

Стоимость 40000 грн.

Авторский сертификат подлинности выполнен лазерной гравировкой на нержавеющей металлической пластине формата А4, которая закреплена на полированной доске из бука.

Стоимость: 5000 грн.

Заказ фото "Народное вече" отправлять сюда: [email protected]