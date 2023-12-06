Дома их не дождались родные: на Львовщине простились с четырьмя военными

Двое военных встали на защиту Родины в начале полномасштабной войны, двое — в 2023 году

В День Вооруженных сил Украины во Львовской области прощаются с четырьмя защитниками, которые погибли в тяжелых боях с российскими оккупантами. Младшему из них было всего 26 лет.

Речь идет о воинах Владимире Сачале, Андрее Шевченко, Богдане Дмитрике и Александре Иваничкине. Об этом сообщили на Facebook-странице Львовской областной военной администрации.

Владимир Сачала встал на защиту Родины в январе 2023 года и служил в составе 24 бригады. В конце ноября парень погиб в результате минометных обстрелов. Защитнику было всего 26 лет. Дома у него осталась супруга.

Андрей Шевченко защищал Украину в составе ВЧ А-4010 с февраля 2023 года. Он находился на Бахмутском направлении. 13 марта во время выполнения боевого задания мужчина погиб. Дома у него остались родители, жена, сын и сестра.

Богдан Дмитрик пошел добровольцев на войну в начале полномасштабного вторжения. Мужчина был в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. 1 декабря он погиб. Дома у воина остались родители, супруга и дочь.

Александр Иваничкин также стоял на защите Украины с начала полномасштабного вторжения. Он пошел на фронт добровольцем. Мужчина служил в составе 5 отдельной штурмовой Киевской бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Он погиб 29 ноября. У защитника остались мама, сестра и двое сыновей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские пропагандисты запустили в сети фейк о том, что Владимиру Сачале было 17 лет. Однако начальник Службы по делам детей Львовской ОВ Владимир Лис заявил, что это ложь.