На фронте погиб ведущий инженер "Энергоатома": ушел добровольцем в первые дни войны

У Александра остались дети и жена

Украина ежедневно теряет своих защитников и защитниц. К сожалению, еще один Герой отдал свою жизнь за Украину.

На фронте погиб ведущий инженер отдела Научно-технического центра "Энергоатома" Александр Синельников, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что выход на боевое задание под Купянском 4 декабря 2023 года стал для него последним.

С первых дней войны России против Украины Александр пошел добровольцем и вступил в ряды Печерского ТРО стрелком. Позже защищал нашу Родину в составе 205 отдельного батальона ТрО.

Дважды был ранен – в боях за Соледар и Бахмут, однако все равно продолжал защищать Украину. Недавно получил очередное повышение до главного сержанта роты. У Александра осталось двое детей школьного возраста – 7 и 12 лет, жена и родители.

Напомним, на фронте под Бахмутом погиб 49-летний футболист из Бучи (Киевская область) Олег Макаренко. Смертельные ранения он получил 28 ноября 2023 года.