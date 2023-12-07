Сделать поверку счетчиков недостаточно: украинцам сообщили о важном нюансе
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Это позволит скорректировать начисление
В Украине все квартирные счетчики тепловой энергии и горячей воды подлежат периодической поверке. После ее проведения необходимо сделать еще несколько важных процедур.
Как сообщает КП "Киевтеплоэнерго", после поверки необходимо передать информацию о ее результатах в "Центр коммунального сервиса". Это необходимо для актуализации данных в информационно-аналитической системе КП "Киевтеплоэнерго".
Абоненты должны предоставить следующие документы:
- свидетельство о поверке;
- акт демонтажа/монтажа (если поверка была осуществлена с демонтажем прибора учета);
- акт выполненных работ или протокол поверки;
- фото счетчика с показателями на дату.
Послать документы можно по следующим каналам:
- через Skype и Telegram — список контактов по ссылке ;
- через мессенджер в Facebook ЦКС;
- оставить в ящике для приема обращений или на личной приемке в сервисных центрах ЦКС — адреса центров по ссылке;
- отправить письмо на e-mail: [email protected].
В компании подчеркнули, что специалисты при внесении информации в базу осуществляют сверку показаний. При необходимости они производят корректировку начислений. Также операторы ЦКС могут помочь вам правильно оформить заявку на опломбирование счетчиков, если процедура осуществлялась с демонтажем прибора учета.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как заменить электросчетчик в Украине.