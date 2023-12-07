Сделать поверку счетчиков недостаточно: украинцам сообщили о важном нюансе

Это позволит скорректировать начисление

В Украине все квартирные счетчики тепловой энергии и горячей воды подлежат периодической поверке. После ее проведения необходимо сделать еще несколько важных процедур.

Как сообщает КП "Киевтеплоэнерго", после поверки необходимо передать информацию о ее результатах в "Центр коммунального сервиса". Это необходимо для актуализации данных в информационно-аналитической системе КП "Киевтеплоэнерго".

Абоненты должны предоставить следующие документы:

свидетельство о поверке;

акт демонтажа/монтажа (если поверка была осуществлена с демонтажем прибора учета);

акт выполненных работ или протокол поверки;

фото счетчика с показателями на дату.

Послать документы можно по следующим каналам:

через Skype и Telegram — список контактов по ссылке ;

через мессенджер в Facebook ЦКС;

оставить в ящике для приема обращений или на личной приемке в сервисных центрах ЦКС — адреса центров по ссылке;

отправить письмо на e-mail: [email protected].

В компании подчеркнули, что специалисты при внесении информации в базу осуществляют сверку показаний. При необходимости они производят корректировку начислений. Также операторы ЦКС могут помочь вам правильно оформить заявку на опломбирование счетчиков, если процедура осуществлялась с демонтажем прибора учета.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как заменить электросчетчик в Украине.