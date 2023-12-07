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Сделать поверку счетчиков недостаточно: украинцам сообщили о важном нюансе

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Сделать поверку счетчиков недостаточно: украинцам сообщили о важном нюансе Новость обновлена 07 декабря 2023, 18:13

Это позволит скорректировать начисление

В Украине все квартирные счетчики тепловой энергии и горячей воды подлежат периодической поверке. После ее проведения необходимо сделать еще несколько важных процедур.

Как сообщает КП "Киевтеплоэнерго", после поверки необходимо передать информацию о ее результатах в "Центр коммунального сервиса". Это необходимо для актуализации данных в информационно-аналитической системе КП "Киевтеплоэнерго".

Абоненты должны предоставить следующие документы:

  • свидетельство о поверке;
  • акт демонтажа/монтажа (если поверка была осуществлена с демонтажем прибора учета);
  • акт выполненных работ или протокол поверки;
  • фото счетчика с показателями на дату.

Послать документы можно по следующим каналам:

  • через Skype и Telegram — список контактов по ссылке ;
  • через мессенджер в Facebook ЦКС;
  • оставить в ящике для приема обращений или на личной приемке в сервисных центрах ЦКС — адреса центров по ссылке;
  • отправить письмо на e-mail: [email protected].

В компании подчеркнули, что специалисты при внесении информации в базу осуществляют сверку показаний. При необходимости они производят корректировку начислений. Также операторы ЦКС могут помочь вам правильно оформить заявку на опломбирование счетчиков, если процедура осуществлялась с демонтажем прибора учета.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как заменить электросчетчик в Украине.

Теги:
#Тепло #Отопление #Счетчики #Поверка