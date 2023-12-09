Бабушкины пирожки для фронта: как пожилая волонтер с Полтавщины "воюет" своей выпечкой

67-летняя Галина Кравченко отправляет на фронт пирожки, пиццы и пончики

В сети продолжается дискуссия: нужно ли сейчас, когда ВСУ обеспечены продовольствием, передавать на фронт домашнюю выпечку? Кое-кто был удивлен, что волонтеры до сих пор тратят деньги и силы на такие "архаические" вещи, которые, мол, не влияют на победу. Лучше, говорят, донатить на актуальные потребности подразделений, чтобы пользы больше было.

"Даже в тех подразделениях, где хорошо кормят (а таких совсем немного), трудно представить, что кто-то отказался бы от домашних пирожков. У бабушки вряд ли есть деньги на дроны или машины, а помочь ВСУ хочется. Вот она и старается, за что ей большое спасибо!" — такой ответ получила я от знакомого военного, который сейчас на "передке".

Мне важно было услышать эти слова из первых уст, прежде чем рассказать о 67-летней Галине Анатольевне Кравченко из села Сухиновка Полтавского района, которая с начала полномасштабной войны печет для наших защитников пирожки, ватрушки и булочки.

Духовка не выдержала напряжения

Выпечка у бабы Гали, как пух и дух: мягкая, вкусная, душистая.

— Пришла к выводу, что магазинная сметана для теста лучше, чем домашняя, — делится своими пекарскими секретами пенсионерка из Сухиновки. — Я ее развожу водой и смазываю пирожки и булочки, прежде чем поставить в духовку. Тогда корочка у них желтенькая и нежная.

Чтобы передать свежую выпечку на фронт, Галина Анатольевна встает на рассвете.

— Мне знакомые волонтеры из Кобеляк разные партии заказывают, — улыбается. — Бывает, 130 штук, бывает, 200. А когда-то заказали аж 300. Так я с часу ночи и до семи вечера толклась возле духовок. Если средняя партия нужна на 10 утра, то встаю в три-четыре часа. Пока одна партия печется в духовке, другая подходит на столе.

Две небольшие электрические духовки Галины Анатольевны практически не выключаются, когда ей приходится выполнять заказы, ведь они все срочные. Говорит, во время такого "марафона" дает им отдых разве что на 5-7 минут. Сначала и хлеб в них пекла, поскольку была такая потребность. Пришлось, правда, просить людей через соцсети подарить ей прямоугольные формы для выпечки, потому что у нее были только круглые, а они неудобные — занимают много места. Люди, спасибо, откликнулись. Теперь, когда надо испечь много хлеба, то по четыре формы одновременно ставит в духовку.

Одна духовка сгорела, не выдержав напряжения. Зато теперь есть новая — сын помог с покупкой.

"Марафоны" у бабы Гали случаются еженедельно, а то и два, и три раза в неделю.

Прошлой осенью и зимой из-за осатаневшего врага надолго исчезал свет, поэтому чаще приходилось передавать бойцам жареные на сковородке пирожки — слава богу, с газом проблем не было.

— Жарить или печь — мне все равно, и те и другие вкусными получаются, — говорит Галина Анатольевна. — Разве что расход масла большой при жарке.

Сама она больше любит соленое тесто и соленые пирожки: с капустой, картофелем, ливером… А если печет сладкие, то с вишнями, яблоками, вареньем, сыром с изюмом.

Галина Кравченко: "Если готовить с душой, то все получится вкусно"

Бывает, под настроение лепит маленькие пирожки, а бывает, большие, чтобы одним наесться, как когда-то ее бабушка делала.

— Очень многое зависит от муки, — продолжает раскрывать свои секреты баба Галя. – Я обычно пеку из "Диканьской". Пусть она и дороже, но с ней не прогадаешь. А то мне кто-то передал не того качества. Тесто и подошло неплохо, а попробовала — соленое. Куда его людям давать? Звоню сыну: "Выручай, быстренько вези мне "Диканьскую". С заданием справилась.

В общем, говорит, секрет успеха пекаря или повара в творческом подходе. "Если готовить с душой, то все получится вкусно", — уверена баба Галя.

Пиццы на любой вкус

– Когда началась широкомасштабная война, я спать не могла – все думала, чем могу быть полезной армии. И решила, что буду помогать своим трудом, – рассказывает женщина. — В прошлом году в начале марта мне попалось на глаза объявление в Facebook журналистки Марины Сидаш. Она просила земляков помочь собрать передачу для бойцов на фронт и раненых в харьковские госпитали. Тогда, помните, кто-то бросился плести маскировочные сетки, а кто-то снабжать защитников продовольствием, водой и одеждой.

В наш сельский магазин люди сносили кто что мог: консервацию, выпечку, сало, картошку… А потом все постепенно стихло. Я тоже думала, что раз или два помогу выпечкой и на этом все закончится. Потому что пенсии у нас с дедом такие мизерные, что даже стыдно говорить. Где набрать денег, чтобы печь пирожки на постоянной основе? Но односельчане, родственники и люди из соседних сел, узнав о моей помощи защитникам, стали передавать мне то муки, то молока, то яиц, то сыра… А первыми моими крупными поставщиками стали Марина с мужем-предпринимателем Сергеем. Подвозили продукты и просили напечь булочек-пирожков на конкретную дату и час. Короче, отступать было некуда, — вспоминает пенсионерка.

Галина Анатольевна участвует в ярмарках в поддержку ВСУ - продает на них домашнюю выпечку

У самой Галины Анатольевны зять, муж внучки и племянник тоже служат. А она – их тыл. И еще для тысяч защитников, которые для нее тоже как родные.

— Я больше специалист по пирожкам, ватрушкам и булочкам, — улыбается волонтер. — Какой бы праздник в селе ни проходил, я на него всегда шла со своей выпечкой. А то однажды Сергей привез ящик вареной колбасы, сыра, кетчупа, майонеза и говорит: "Получили просьбу от бойцов на пиццу". Как глянула на кучу продуктов, то испугалась. Но виду не подала.

И наделала гору пицц на все вкусы: часть — на тоненьких лепешках, как мои внуки (а их у меня больше десятка!) любят, часть — на толстых, как сама люблю, а часть — на средних, может, кто такие любит. В одни дала больше сыра, в другие – колбасы. Каждый раз, как выпечку передаю на фронт, представляю, что ребята радуются всему тому, что это придает им физические и моральные силы держаться, — говорит женщина.

Галина Анатольевна сама удивляется: раньше им с дедом не хватало двух пенсий на еду, а теперь платят большие деньги за свет, "добавляют" свои к пирожкам, потому что иногда в холодильнике нет яиц, дрожжей, сметаны, а к выпечке надо приступать прямо сейчас.

— То ли мы свои потребности урезали, то ли нам Бог помогает руками украинцев, — улыбается Галина Анатольевна. – Узнав, чем я помогаю армии, они помогают мне. Даже из-за границы. Есть у меня две фейсбучные подруги: одна беженка в Польше, а другая в Ирландии. От них уже трижды получала денежные переводы. "Хотя бы за свет и газ заплатите", — пишут в сообщениях. И это действительно существенная поддержка. У одной из них сын воюет, она помогает, чем может, по многим направлениям.

А однажды подъехал ко двору автомобиль, из которого вышел молодой человек с бородой. В багажнике — картофель, четыре трехлитровые банка молока, домашний сыр, брынза, чеснок, лук… Оказалось, военный Тарас Холодный из соседнего села. В то время боец восстанавливался после ранения и вместе с женой Натальей и маленьким сыном частенько наведывались к бабе Гале не с пустыми руками.

— Такие приятные люди, — отзывается о них Галина Анатольевна. — Тарас говорил, что для него с побратимами очень важно чувствовать заботу простых людей в мелочах. Наши защитники не голодают, но всегда с удовольствием едят домашние вкусности. И мне от этих слов так тепло на душе стало. Да и другие ребята звонили прямо с передовой, благодарили. Действительно, не каждый же может дрон купить или на автомобиль собрать какую-то сумму…

Тарас сейчас снова в строю. И надо же такому случиться… Недавно Галина Анатольевна спонтанно собрала небольшой подарок одному из защитников: положила в коробку носки, конфеты, написала пожелания. И передала его вместе с выпечкой супругам Сидаш. А через некоторое время звонит Тарас: "Спасибо за подарок!"

У Галины Анатольевны часто возникают такие спонтанные сборы. То винегрета накрошит огромную миску, то пампушек с чесноком и укропом наделает — ребята любят их с борщом.

Признается, трудно уже в ее возрасте ночи не досыпать, около духовок часами топтаться. Да еще за мужем уход нужен — 12 лет назад он перенес инсульт, а последствия остались. Но, несмотря ни на что, бывший директор дома культуры Галина Кравченко до сих пор активная участница художественной самодеятельности: танцует, поет и стихи декламирует… Не пропускает и ярмарки в поддержку ВСУ — продает на них домашнюю выпечку.

— Что бы там ни говорили, а пирожками тоже можно "воевать", — говорит бодренько баба Галя. — Они по всему фронту расходятся…

Фото Константина Бобрищева