Мобилизация и рекрутинг: в Раде рассказали, что делать, если армии нужна пехота

Добровольцы должны иметь право выбирать, где именно проходить службу

Введение Министерством обороны рекрутинга на службу в Вооруженных силах Украины является правильным. Однако для привлечения как можно большего количества людей в армию нужно ориентироваться на опыт подразделений, которым самостоятельно удается рекрутировать новых бойцов.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. Она подчеркнула, что "пещерный способ" похищения человека с улицы не допустим.

"Я бы хотела видеть, чтобы каждый вид, род сил имел право на рекрутинг людей для себя под свои бригады, под свои свободные должности. И когда люди приходят добровольцами, то почему нельзя предложить бригаду и должность, а значит и военно-учетную специальность, какую можно получить? Это же по-человечески. Рекрутинг — это правильно, если у нас есть такое падение моральной готовности украинцев", – отметила нардеп.

Комментируя заявления военных, что армии, кроме механиков и слесарей, нужна именно пехота, Бобровская подчеркнула, что должен быть абсолютно взвешенный и грамотный подход к проведению рекрутинга. В то же время нардеп отметила, что уже не будет массового прихода добровольцев.

"Но та часть, которая придет, она имела бы право выбирать. А та часть, которая будет мобилизована по повестке… Тогда включается фактор мобилизации и принуждения", – подчеркнула она.

Бобровская заявила, что люди идут в подразделения, где есть хороший командир и хороший коллектив. По ее словам, комфорт в коллективе важен для военнослужащих.

"Почему "Хартия" (13 бригада НГУ. — Ред.) или 3-я Штурмовая бригада ВСУ может рекрутировать людей? Потому что там есть коллектив, морально-психологическое обеспечение, патронатные службы работают с семьями, командиры идеологически заряжены, есть понимание ценности коллектива. И люди туда тянутся. Почему эти кейсы могут быть успешны, а в другом подразделении — тотальный провал? Может, пора задуматься о двусторонней ответственности, командирской в том числе", – подытожила нардеп.

Полный текст интервью читайте в материале на сайте "Телеграф": "Имеем провал по мобилизации": член комитета по нацбезопасности о похищении людей военными, "неприкосновенный" Киев и взятки за отсрочку".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Минобороны Украины привлечет к процессу мобилизации самые крупные рекрутинговые компании.