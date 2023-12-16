Как преступные российские приказы о запусках ракет ломают судьбы гражданских украинцев

Ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы убивают и наносят страшные увечья мирным украинцам

Обстрелы, ракетные атаки мирных городов, ранения, травмы, горе, потери стали неоъемлемой частью жизни украинцев. Так, во время мощного ракетного удара по Киеву 10 октября 2022 года осколки российской ракеты посекли тело официанта Валерия Чайки. Его история напоминает, как в одно мгновение война несправедливо и жестоко может изменить жизнь.

Мужчина шел на работу неподалеку от места прилета. Взрыв привел к серьезным травмам руки, локтя и глаза. Пострадавший вспоминает, как бегали и кричали люди, летели куски железа, стояла пылевая завеса, переворачивались и сигналили автомобили.

Медики достали осколки из глаза и ноги Валерия. От удара ему вырвало треть двух костей локтя. Сначала медики говорили об ампутации конечности, но ее удалось сохранить.

Спасать искалеченную руку взялся ведущий эксперт национальной программы "Спаси конечность", доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Василий Гайович. Так что Валерий прошел несколько операций и протезирование сустава.

Валерий Чайка перенес несколько операций. Сначала врачи говорили об ампутации руки, но ее удалось спасти

Специалисты утверждают, что процент ампутаций у раненых в Украине на 35% больше, чем во время войн за последние 60 лет.

Из-за активных боевых действий и систематических обстрелов россиян именно огнестрельные и минно-взрывные травмы конечностей являются наиболее частыми. Но профинансировать большое количество операций в военное время государственная казна была не готова.

"Если есть малейшая вероятность сохранить руку или ногу от ампутации — мы будем бороться! Пациенту нужно всего лишь заполнить анкету, попасть на консилиум, на котором врачи программы "Спаси конечность" обсудят этот сложный случай", — отметил президент фонда "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.

Со сверхтяжелой травмой плечевой кости в нацпрограмму попала и жительница Бахмута Юлиана Федорович. В день, когда ее семья решилась покинуть город, по жилому кварталу начал бить враг.

Свидетели говорят, что кто-то сдал позиции украинских военных, расположенные неподалеку.

"Произошел мощный взрыв. Успела закрыть уши и голову руками. Когда немного пришла в себя и в ушах прекратился звон, поняла, что нахожусь под завалами. Начала кричать и звать на помощь. Когда мне помогли выбраться, увидела порванные в клочья пальцы на руке. Было ощущение, что конечность полностью оторвана. Подбежали военные, начали собирать всех раненых, чтобы отвезти в больницу. Уже в больнице, когда срезали одежду, я увидела масштаб травмирования правой руки", – вспоминает женщина.

Жительница Бахмута Юлиана Федорович. Фото из ее личного архива

Медики рассказывали, что рана на руке была размером 10х15 см. Ранение было грязным от осколков, поэтому плохо зажило. Часть мышц пришлось вырезать. Врачи не знали, что делать с конечностью дальше. Из-за неправильного срастания костей и мышц никто не хотел браться за дальнейшее лечение.

Впоследствии женщина обратилась в Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины. Там медики рассказали о возможности получить помощь от международного благотворительного фонда "Здоровье украинского народа".

"Я нашла в интернете информацию о своем травмировании. Понимала, что нужно около 200 тысяч гривен. Собрать такую сумму для моей семьи было нереально. Но с протезированием сустава мне помогли, благотворители покрыли все расходы", – вспоминает женщина.

И хотя квартира Юлианы вместе с Бахмутом сожжена дотла, а почти все документы потеряны, она верит в победу Украины и имеет воинственный настрой. Так что, кроме выздоровления, семья женщины надеется на лучшее будущее.