Был в оккупации с начала вторжения: Украине удалось вернуть из РФ еще одного ребенка (фото)

Мальчик находился под оккупацией 18 месяцев

Украина вернула домой 12-летнего мальчика, который с первых дней полномасштабной войны находился на временно оккупированной территории Украины. Впоследствии ребенка вывезли на территорию России.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, мальчик накануне российского вторжения приехал к отцу в Луганскую область на три дня.

"Но из-за вторжения РФ находился под оккупацией около 18 месяцев! И еще четыре месяца – на территории России! Там ребенку даже пришлось учиться в российской школе", – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что мама ребенка не могла самостоятельно забрать 12-летнего украинца из-за того, что проходит службу в ВСУ. Поэтому женщина обратилась в Офис омбудсмена с просьбой о помощи вернуть ее сына.

"Офис омбудсмена разработал путь возвращения, позаботившись о логистическом, безопасном и других направлениях. Это было непросто, но результат того стоит: мальчик – дома", — написал он.

Напомним, Украина вернула домой подростка Богдана Ермохина, которого в 2022 году незаконно депортировали из Мариуполя в РФ и хотели мобилизовать. Свое 18-летие юноша отпраздновал уже на родине.