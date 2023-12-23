Минус три сотни оккупантов: украинские воины сорвали наступление россиян на одном из направлений (видео)

Враг пытался прорвать штурмом оборону ВСУ

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. На этот раз воины бригады Ивана Богуна сумели сорвать массированное наступление врага при помощи отечественной САУ "Богдана",

Видео публикуют Facebook на странице 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Часть российских солдат, которые попали на видео, были ликвидированы, а другая часть — ранены.

На кадрах с дрона видно, как несколько сотен российских солдат растянулись в линию и пытались штурмом взять украинские позиции. Но защитники оперативно отреагировали на попытку врага прорваться и накрыли его артиллерийским огнем.

Пока оккупанты пытались осторожно пробираться сквозь посадку и поле, украинские защитники наносили точные удары в цель. Следил за работой и корректировал удары БПЛА.

Согласно данным радиоперехватов потери россиян во время неудачного штурма составили 300 человек.

"Утилизация русских захватчиков в экспресс режиме продолжается. Враг пытался осуществить массированное наступление, но САУ 2С22 "Богдана" изменила их планы", — описали свою работу бойцы бригады имени Ивана Богуна.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Авдеевкой уничтожили батальон россиян. Атаки по украинским позициям проходят уже без поддержки танковых колонн.