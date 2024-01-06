"Увидел звезды в ее глазах": в Полтаве поженились боец ВСУ из Франции и его возлюбленная из Германии

Украинское законодательство было против брака двух влюбленных иностранцев, но вопрос удалось решить

У себя на родине Кеннет Деленж, который ныне служит в одной из штурмовых бригад ВСУ, работал строителем, его невеста Аника Юнглин торговала одеждой в магазине. Как широкомасштабная война в Украине изменила и объединила судьбы молодых людей, читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа".

Молодая пара наслаждается капучино в уютном кафе в центре Полтавы. Время от времени крепкий симпатичный бородач нежно обнимает за плечи свою юную хрупкую жену. У них медовый месяц, который продлится всего десять дней. Именно на такой срок бойцам ВСУ, если они женятся, предоставляют краткосрочный отпуск с формулировкой "по семейным обстоятельствам".

Кеннет родом из французского Лиона, Аника – из немецкого Франкфурта-на-Майне. Их же семья родилась в Полтаве. Оба говорят, что после войны хотели бы поселиться именно в этом красивом уютном городе.

Пройдет еще несколько дней, и 25-летний Кеннет отправится на передовую, в самое пекло. 19-летняя Аника останется ждать мужа в городе, который соединил их судьбы…

В РАГС – в камуфляже

С момента их знакомства в соцсетях прошло всего несколько месяцев. Кеннет, находясь на службе в рядах ВСУ, как-то "бродил" по просторам интернета и наткнулся на фото яркой брюнетки с длинными волосами. Поздоровался с ней. Она ответила. Несколько недель общались онлайн, впоследствии решили развернуться. Тогда к ним и пришла любовь. "Я увидел звезды в ее глазах", — говорит счастливый глава новорожденной семьи.

— Мы сразу поняли, что дополняем друг друга, — улыбается Аника. – Кеннет спокойный, а я экспрессивная.

Пышную свадьбу сыграем после войны, говорят молодожены

Они общаются между собой на английском. Пока. Возможно, со временем будут общаться на украинском. Во всяком случае, оба стремятся ею овладеть и уже имеют определенные успехи.

Мне же помогает найти общий язык с молодоженами мой друг — иракец Ибрагим, который живет в Украине уже более 10 лет и стал ее гражданином, получив здесь специальность стоматолога.

— До войны Украина была настоящим раем, — отмечает по ходу разговора Ибрагим.

– Она и сейчас для меня рай, – отвечает Кеннет, и его жена кивает головой в знак поддержки. – Поэтому я здесь, на передовой.

Солдат рассказывает, что вырос в семье военных. Военной была его бабушка, военные профессии выбрали его мама и тетя. Отца не помнит – ему было три года, когда тот ушел из семьи.

— Я был подростком, когда в Украине произошел Майдан, — рассказывает Кеннет. — Я внимательно следил за происходившими здесь событиями и уже тогда мечтал стоять на баррикадах вместе с народом, отстаивать справедливость. "Правый сектор", "Азов" — они меня вдохновляли своим отчаянием. Поэтому после широкомасштабного вторжения я сделал все возможное, чтобы попасть в Украину и бороться за ее свободу.

В Лионе Кеннет работал строителем, военных навыков не имел. Спрашиваю, почему не вступал в Международный французский легион, а он в ответ закатывает рукав на правой руке, где у него выбита националистическая символика. С ней, объясняет, в легион не берут никого.

В рядах защитников Украины немало граждан Франции. Когда украинцы, служившие в знаменитом легионе, начали ехать на войну с россиянами, за ними потянулись и другие легионеры, представители разных народов, а затем и их соотечественники, не имевшие даже военных навыков. Кеннет – один из них. В Украине он с сентября 2022 года. Подписав контракт с ВСУ, воевал под Купянском, теперь с побратимами воюет под Бахмутом.

Его жена после окончания школы работала в магазине одежды, вела спокойную и размеренную жизнь. Но, говорит, ее всегда тянуло в странствия. Этим она пошла в отца, который в молодости почти не сидел на одном месте. Когда девушка сказала родителям о том, что едет в Украину, потому что встретила там любовь, они, конечно, сначала не хотели ее отпускать из дому, но в конце концов смирились.

— Нет, — отвечает Аника на вопрос, не было ли у нее страха перед поездкой в страну, где идет война. — Я образованный человек, слежу за событиями в Украине, понимаю, на чьей стороне правда. И я всегда была независимой в своих действиях.

– Свадебное платье привезла с собой?

– Нет, – снова счастливая улыбка украшает ее лицо. — Купила в Полтаве, простенькое, за день до свадьбы. Вообще, свадебные атрибуты для нас не были важны. Кеннет пошел в РАГС в военных штанах и куртке. А в карман положил балаклаву.

Времени выбирать обручальные кольца у молодоженов тоже не было. Просто зашли в первый попавшийся ювелирный магазин, и солдат приобрел для невесты обручальное кольцо, которое ей понравилось, с небольшими драгоценными камнями. Себе выбрал более скромное.

Обручальные кольца молодоженов

– Для нас это подтверждение того, что мы вместе, это знак супружеской верности, – говорит мужчина, кладя левую руку с обручальным кольцом на хрупкую руку жены и явно любуясь новенькими украшениями. — Аника моя первая и последняя любовь. Пышную свадьбу мы сыграем после войны.

Свадьба под угрозой

Счастливые молодожены даже не вспоминают досадный инцидент, едва не сорвавший официальную регистрацию брака. Она была назначена в Киевском РАГСе Полтавы на 9 утра, а на свадебный рушник молодожены стали лишь около 15-ти.

— К тому времени невеста замерзла, ее букет почти завял, и я уже не видел на ее лице особой радости, — вспоминает командир Андрей Олефиренко, побратим Кеннета. — Она двое с половиной суток добиралась на свою свадьбу, а та могла не состояться.

— А что случилось?

— Дело в том, что Кеннет находится в Украине более 90 дней. По закону дальше легально он находиться просто так не может. Удивительно, но контракт с ВСУ не является основанием для пребывания иностранца в Украине. То есть каждый день рисковать своей жизнью на передовой, защищая Украину, он право имеет, а жениться здесь не имеет права! Абсурд! Пришлось поднимать всех на ноги.

Чтобы уладить проблему, понадобилось шесть часов и куча нервов. Благо командование бригады, в которой мы служим, быстро подготовило необходимые документы, в том числе справку о том, что военный билет Кеннета находится в процессе изготовления. Благодарю также работников Министерства юстиции и их региональных сотрудников. Там, слава Богу, сориентировали, что к чему и как законным путем разрешить ситуацию.

В процессе преодоления бюрократических препятствий пришлось услышать от одного из руководителей, что мы требуем нарушить закон, а до пенсии ему осталось два года, так что никак помочь он нам не сможет. Другой побратим на это справедливо заметил, что нужно в первую очередь сохранить государство, которое эту пенсию платить будет.

Андрей рассказал, как Кеннет признался в том, что хочет жениться.

— Подходит недавно ко мне и включает голосовой переводчик на своем телефоне, — вспоминает Андрей. — "Я хочу жениться" — слышу перевод. Уточняю: присмотрел украинку? Нет, отвечает, немку. Оказалось, девушка приезжала к нему из Франкфурта несколько раз, пока он проходил обучение в учебном центре до того, как в сентябре был зачислен в наше подразделение.

С того дня штурмовики начали готовиться к свадьбе. Андрей дал задачу подчиненному выяснить, какие документы следует предоставить жениху, гражданину другой страны, в РАГС. Собрали – подали. Как потом выяснилось, не все. Нашли переводчика. И через неделю молодоженам назначили официальную регистрацию брака.

Почему в Полтаве? Просто здесь медицинскую реабилитацию после ранения проходил соотечественник Кеннета и посоветовал ему ехать в город, где живут хорошие люди. А побратимы-полтавчане взяли на себя организацию мероприятия.

Love story двух иностранцев стала сенсацией для Полтавы

— Мне не раз приходилось работать в РАГСах города с интернациональными парами, но впервые за мою практику в Полтаве женились двое иностранцев из разных стран, — говорит переводчица Люсия Бидна. — Такая love story для Полтавы — сенсация. И мне очень приятно, что я смогла помочь таким замечательным людям в создании новой семьи.

Пара намерена и после войны жить в Украине

— Несмотря на войну, люди влюбляются, женятся, рожают детей, и это прекрасно, — продолжает Андрей Олефиренко.

Спрашиваю у него о Кеннете, и он рассказывает, что это очень ответственный парень с храбрым сердцем.

— Знаю, его родные были против того, чтобы он ехал в Украину, — говорит Андрей. — Конечно, ни одна мать не обрадуется, когда ее ребенок отправляется воевать. Но молодой парень принял для себя важное решение, за что мы ему очень благодарны. В целом многие иностранцы, воюющие рядом с нами, объясняют свой выбор тем, что они сегодня в Украине, чтобы завтра не пришла война на их землю.

Кеннет – стрелок. Он сам выбрал военную специальность — одну из самых трудных и опасных. Прошел соответствующую подготовку, постоянно совершенствуется. Очень мотивированный, храбрый парень. Надеюсь, со временем его бойцовские качества еще больше раскроются.

— А как вы общаетесь с иностранцами?

— Мы учим их украинскому языку. Так же, как во Французском легионе все должны говорить только на французском, так же и у нас — на украинском. В конце концов, есть звуковые переводчики, и язык жестов никто не отменял.

— Вообще в общении не возникает никаких проблем, — продолжает по-английски мысль командира Кеннет. — Язык оружия и братства, он одинаков.

— Что самое страшное на войне? — в конце разговора спрашиваю молодого человека.

— Смерть товарищей. Но и к этому привыкаешь… И все же Победа будет за нами! — отвечает и прикладывает правый кулак к сердцу — жест, известный как "азовский" салют, что означает встречать врагов нации ненавистью и защищать своих до последнего.

"Победа будет за нами!" - уверен Кеннет

После заключения брака Аника решила остаться в Украине, чтобы быть как можно ближе к Кеннету. Пара намерена и после войны жить в стране, соединившей их сердца и судьбы.

Фото Ибрагима Абдулразака, видео IRT (Полтава)