Украинцы хотят в армию: ТОП популярных вакансий и размеры зарплат

Украинцам предлагают достойны зарплаты в рядах Сил обороны страны

Несмотря на усиление мобилизации, украинцы по-собственному желанию подали 37,5 тысячи резюме на военные должности на сайтах поиска работы. В Минобороны не отрицают, что нуждаются в кадрах и даже опубликовали актуальные вакансии с указанным размером заработной платы.

О том, какие вакансии сегодня пользуются популярностью среди украинцев, рассказал Forbes. В то же время количество трудоустроенных военных джоб-сайты отказались комментировать, ссылаясь на секретность данных.

На каждом из сайтов по поиску работы сформировались свои списки топовых вакансий, на которые подаются украинцы. В пятерку на каждом из них входят:

Work.ua : бухгалтер (67 отзывов), делопроизводитель (47 отзывов), повар (22 отзыва), разведчик (17 отзывов), оператор БПЛА (12 отзывов).

: бухгалтер (67 отзывов), делопроизводитель (47 отзывов), повар (22 отзыва), разведчик (17 отзывов), оператор БПЛА (12 отзывов). OLX : операторы, водители, охранники и артиллеристы.

: операторы, водители, охранники и артиллеристы. Robota.ua: пограничники (127 отзывов), логистики (124 отзыва), медики (122 отзыва) и операторы БПЛА (57 отзывов).

Наименьшей популярностью пользуются вакансии техника, водители и механика — по девять откликов на каждую из вакансий. Боевыми медиками и психологами хотят работать не больше 20 человек суммарно.

В Минобороны Украины также опубликовали перечень десяти наиболее популярных вакансий. ВСУ нуждаются в разного рода специалистах, а зарплата их колеблется от 17 тысяч гривен до 130 тысяч гривен в месяц.

Старший боевой медик, Морская Пехота ВСУ (25 000–125 000 гривен);

Водолаз-сапер, АРЗ СП ГУ ГСЧС Украины в Луганской области (17 000–100 000 гривен);

Пулеметчик, 128 отдельный батальон ТрО, (21 000–121 000 гривен);

Ведущий бухгалтер, 168-й отдельный батальон 120 ОБр ТрО, (от 21 000 гривен);

Инспектор пограничной службы,105 пограничный отряд, (20 000–100 000 гривен);

Водитель, военнослужащий категории "В", Центр специального назначения Омега НГУ (25 000–125 000 гривен);

Связист, Батальон специального назначения "Донбасс" 18-й Славянской бригады Национальной гвардии Украины (55 000–125 000 гривен);

Сапер, Буревій 1-я БрОП (25 000–130 000 гривен);

Фотограф, видеомонтаж, пресс-служба, медиа, 129 отдельная бригада ТрО (20 000–120 000 гривен);

Водитель-крановщик (кран автомобильный), АРЗ СП ГУ ГСЧС Украины в Луганской области (17 500–100 000 гривен).

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