"Крыша рушится, здание складывается, а я ранен и ползу": история войны защитника Мариуполя

Вертолет защитника Мариуполя пытались сбить оккупанты

Его история войны достойна остросюжетного экшена: уроженец Мариуполя Вадим Баран в первые часы широкомасштабного вторжения России в Украину стал на оборону приморского города. В составе подразделения Морской охраны Госпогранслужбы вместе с собратьями из "Азова" и Нацгвардии мужчина отражал мощные атаки окупантов на "нуле", получил тяжелое ранение, но смог вырваться из осажденного города под обстрелами на вертолете в ходе разработанной ГУР спецоперации.

Свою историю военнослужащий рассказал "Телеграфу".

Танковый обстрел

21-летний Вадим Баран уверяет, что с детства мечтал стать военным, поэтому в 2021-м, когда ему было всего 19 лет, подписал контракт. Парень попал в 23-й отряд Морской охраны и проходил службу в Бердянске (в настоящее время город временно оккупирован).

"В 2021 году никто представить не мог, что будет полномасштабное вторжение. Думали, что будет как в Донецке и Луганске: очередной этап эскалации и мы туда пойдем на подкрепление. Но произошло иначе", — говорит Вадим.

Большая война застала мужчину в море.

"24 февраля мы были в море. На морских катерах есть специальный сигнал тревоги, и когда он зазвонил, мы поняли, что что-то не так. Командир сказал, что в нашей стране началась война", — вспоминает военный.

Подразделение Вадима сразу же было передислоцировано на оборону Мариуполя, которій россияне начали равнять с землей.

"Там была мясорубка. Выйти на улицу было невозможно. Били по мирному населению, школам, госпиталям. Я такое видел только в кино, когда просто идут километровые колонны техники, куча живой силы. Их было нереально много, а нас на позиции было: 15 человек из моего подразделения, 7 военных "Азова" и два десятка нацгвардейцев. И мы стояли против этой колонны на самой первой позиции на окраине города у стелы "Мариуполь". Первая атака на нас: восемь танков, пошла пехота, потом нас накрыли "Грады", — рассказывает Вадим Баран.

Первыми шли в наступление террористы так называемых "Л/ДНР".

"А когда они закончились и мы их всех перевалили, тогда пошли кадыровцы, спецслужбы. С ними тяжело было воевать, потому что они действительно обучены", — вспоминает мужчина.

Вместе с собратьями Вадим держал позиции более двух недель, а затем получил ранение – в мужчину попал танк!

"Утром 11 марта мы с командиром выходили на позицию. Стояли на третьем этаже здания, у нас был пулемет ДШКМ и мы получили команду открыть огонь по вражеской технике. Командир успел выпустить только половину ленты из пулемета, как нам прилетает танковый снаряд. Сразу двое" двухсотых". Меня откидывает в стену, рука сразу обвисла, а командир теряет левый глаз. Я начинаю ползти, а нас дальше накрывает и накрывает, наш этаж просто складывается на глазах: ты ползешь, а на тебя уже крыша рушится. Жестоко было", – рассказывает военный.

Спецоперация ГУР

Ранение Вадима оказалось тяжелым.

"Был разрыв артерии, нервов… ничего вообще живого не осталось от руки", — объяснил мужчина.

С одной здоровой рукой Вадим продолжал помогать держать оборону Мариуполя, но с каждым днем это становилось все труднее. Командование решило провести воздушную эвакуацию тяжелораненых защитников, и Вадим решил рискнуть.

"Первые военные вертолеты прибыли в Мариуполь и мы узнали, что на них будут вывозить раненых. Ко мне подошел командир и предложил вылететь и эвакуироваться. Но на свой страх и риск, потому что случиться могло все что угодно. Но что делать… Что будет, то будет. Я сдал оружие и был доставлен под "Азовсталь" к другим раненым", — вспоминает Баран.

Далее события разворачивались быстро и максимально экстремально, ведь оккупанты не пренебрегли возможностью попытаться сбить, перевозившие раненых, украинские вертолеты.

"В 3 часа ночи нас забрали и привезли в порт, где наши ребята расчистили место для посадки. В 5 часов утра "вертушки" прилетели и в 6 утра мы поднялись в воздух. Летели над морем. По нам прилетел удар с крупнокалиберного пулемета. Нас подбили. К счастью, мы не загорелись.Наш пулеметчик начал стрелять в ответ.Трясло очень сильно, пилот постоянно менял высоту.Страшно было. Каждая "вертушка" вылетала в свое время с интервалом в 10-15 минут. Когда мы приземлились, я заметил три вертолета, причем один был полностью черный от обстрелов с одной стороны", — рассказал морской охранник.

Оказавшись в безопасности, Вадим Баран приступил к лечению, однако украинские специалисты не смогли помочь, поэтому по волонтерской программе мужчина попал в испанскую Барселону, где ему практически заново собрали руку.

"Рука хоть стала функционировать. Конечно, не так, как раньше, но я уже могу хотя бы чашку держать", — говорит военный.

Уже после мариупольских событий молодой человек женился на девушке, на которой общался в сети до широкомасштабного вторжения. Встретил ее случайно в Белгороде-Днестровском и предложил стать его женой.

Вадим Баран с супругой

После завершения реабилитации мужчина планирует вернуться в армию, ведь детская мечта быть военным никуда не исчезла.

"Служить я и дальше буду. Мы же давали присягу и этой присяги надо придерживаться и выполнять свой долг", — подчеркнул мужчина.

Военный признается, что победа Украины обязательно наступит.

"У м*скалей нет такого, что каждый друг за друга стоит, а у нас это есть. Когда рядом с тобой стоит товарищ, который вместо тебя может поймать пулю, то это мотивирует. Плюс народ нам помогает и ребята знают, за что они стоят», — резюмировал Вадим Баран.