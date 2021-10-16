В одесской "аптеке" предлагают лечить коронавирус и рак травами и настойками

"Чудодейственные" травы конечно же не бесплатны.

В самом центре Одессы открылась "чудо-аптека", которая предлагает лекарства на любой вкус и от всех болячек. В ее ассортименте даже можно найти средства от болезней, в лечении которых наука пока не продвинулась, например рак или "запущенный ковид".

Об этом пишет Думская.

"Божья аптека" работает уже больше 18-ти лет и ранее размещалась на территории Свято-Иверского монастыря УПЦ МП, однако недавно "фармацевты" решили переехать в центр.

Владельцем магазина является 70-летняя Людмила Ковалишина, которая раньше работала патологоанатомом и терапевтом.

Женщина говорит, что 18 лет назад помогла вылечиться одному из монахов храма, после чего тот предложил ей открыть лавку на территории монастыря. Она согласилась и с тех пор начала закупать травы у монахов со всей Украины, а некоторые из них даже из-за рубежа.

Всего в ее "арсенале" около двух тысяч видов растений на любой вкус и цвет. Они, по ее словам, спасают почти ото всего — выводят камни из почек, лечат от алкоголизма и никотиновой зависимости, восстанавливают потенцию и т.д.

Естественно, сотрудники заведения могут похвастаться и многочисленными историями о чудесных спасениях людей, которым медицина уже не в силах помочь.

"Одному нашему клиенту сказали, что ему осталось жить не более полугода, но после наших трав он здравствует уже семь лет", — говорят они.

Естественно такое "лечение" не обойдется бесплатно, некоторые настойки обойдутся в 60-100 гривен, а вот за другие придется выложить 400-500 и больше.

"Божья аптека" в Одессе

"Божья аптека" в Одессе

"Божья аптека" в Одессе

"Божья аптека" в Одессе

Как сообщалось ранее, умелые дельцы придумали способ заработать на антивакцинаторах и начали продавать в сети "глушилки 5G" и устройства против "чипирования".